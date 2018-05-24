Росія вже «привласнила» й український острів Тузла

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Острів Тузла

Так звана влада Криму передала у федеральну власність РФ останні дві ділянки на острові Тузла, які ще залишалися в муніципальній власності Керчі

Так званий «уряд» анексованого Росією Криму передав з муніципальної власності Керчі у федеральну власність РФ останні дві земельні ділянки на острові Тузла, на якому розташовується Керченський міст. Про це в четвер, 24 травня, повідомляють «Новости Крыма».



«Прийняти безоплатно з муніципальної власності муніципального утворення міський округ Керч «Республіки Крим» у федеральну власність земельні ділянки згідно з додатком. Встановити, що право федеральної власності на земельні ділянки, зазначені в додатку до цього розпорядження, виникає з дня затвердження акта прийому-передачі», - йдеться в документі.



Зокрема, з програми випливає, що у федеральну власність РФ передаються дві ділянки площею 55 678 кв. метрів і 308 191 кв. метрів. Ділянки передаються для розміщення об'єкта Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку.



Наголошується, що передана у федеральну власність земля - це останні ділянки на острові Тузла, які ще залишалися в муніципальній власності Керчі.