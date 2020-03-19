Паніка в Раді. Стало відомо, чому Разумков терміново здав тест на коронавірус



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Нардеп Сергій Шахов 12 березня активно спілкувався з колегами у парламенті

12 березня інфікований Шахов встиг побувати на нараді щодо протидії коронавірусу, а також відвідав екологічний комітет

Тиждень тому, 12 березня, у Верховній Раді відбулася перша комплексна нарада з протидії коронавірусу. На ній були присутні спікер парламенту Дмитро Разумков, усі голови фракцій і депутатських груп, а також депутат Сергій Шахов, який день перед тим прилетів з Франції. Про це «Главкому» повідомило джерело у парламенті.

За даними «Главкома», Шахов був на нараді замість глави групи «Довіра» Олега Кулініча. Як відомо, до участі в нараді були запрошені секретар РНБО, головний санітарний лікар, очільник ДСНС та глава Держприкордонслужби, секретаріат парламенту. На нараді також були присутні керівники усіх фракцій.

«Шахов, у звичному для себе стилі, зі всіма поручкався, декого пообнімав», - повідомило агенству «Главком» джерело у Раді.

Сьогодні стало відомо, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зробив тест на коронавірус. За поточною інформацією тест виявився негативним.

Як стало відомо 19 березня, дружина нардепа Шахова також захворіла на коронавірус COVID-19.

Нагадаємо, 18 березня коронавірус діагностували у народного депутата Сергія Шахова. Нардеп розповів, що перебуває удома в самоізоляції і в нього підвищена температура. Шахов нещодавно повернувся з-за кордону.

В апараті парламенту повідомили, що народний депутат із групи «Довіра» Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня та не голосував.

Як повідомлялося, напередодні ввечері президент Зеленський заявив, що картка народного депутата з депутатської групи «Довіра» Сергія Шахова «голосувала» під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 17 березня. Шахов своєю чергою звернувся до Зеленського і заявив, що замість нього у Верховній Раді ніхто не голосував.

Як відомо, вже встановлено 50 осіб, із якими Шахов контактував останнім часом.