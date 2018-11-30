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    Росія не заборонятиме в'їзд українцям

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    Для росіян в Україні будуть введені обмежені&nbsp;на зняття депозитів і операції з обміну валют. - Росія не заборонятиме в'їзд українцям
    Для росіян в Україні будуть введені обмежені на зняття депозитів і операції з обміну валют.

    У Держприкордонслужбі повідомили, що відтепер адміністративний кордон з Кримом можуть перетнути тільки громадяни України

    Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва не буде відповідати дзеркально на заборону на в'їзд в Україну для російських чоловіків. Про це повідомляє Інтерфакс.

    «Що стосується України, причому не країни, а саме того режиму, що зараз стоїть біля важелів управління країною, то говорити про дзеркальність просто страшно, бо якщо хтось спробує повторити дзеркально те, що відбувається зараз дзеркально у Києві, то це можемо привести до божевілля. А якщо говорити в національному масштабі, то просто до колапсу», - сказала вона.

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    Як повідомлялося, сьогодні вранці на засіданні силовиків за участю президента Петра Порошенка було прийнято рішення про введення на час воєнного стану заборони в’їзду чоловіків з громадянством РФ у віці від 16 до 60 років.

    Напередодні в Держприкордонслужбі повідомили, що відтепер адміністративний кордон з Кримом можуть перетнути тільки громадяни України.

    Перед цим Порошенко заявив, що для росіян будуть введені обмежені на зняття депозитів і операції з обміну валют.

    Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

    28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.

    Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

     

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    МЗС Росія кордон
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