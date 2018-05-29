Росія заборонила мешканцям окупованого Донбасу виїжджати на територію РФ

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Російські окупаційні адміністрації встановили тотальний контроль за працівниками т. зв. «бюджетних» організацій тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія заборонила населенню тимчасово окупованих території Донбасу в’їзд на територію РФ з 1 червня. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

«У зв’язку з проведенням на території РФ Чемпіонату світу з футболу, російське керівництво заборонило з 1 червня ц.р. місцевому населенню окупованих територій в’їзд на територію Ростовської області з огляду на складну криміногенну ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та загрозу поширення злочинності на територію Росії», — йдеться в повідомлені.

Крім того, російські окупаційні адміністрації встановили тотальний контроль за працівниками т.зв. «бюджетних» організацій тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, у т.ч. шкіл і лікарень, щодо виконання заборони виїзду на контрольовану Урядом України територію.

Зокрема, за кожною установою закріплені співробітники т. зв. «міністерства державної безпеки», які здійснюють раптові перевірки наявності працівників, у т.ч. за місцями проживання.