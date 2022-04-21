Росія заборонила в’їзд Цукербергу, віцепрезидентці США Харріс і ще 27 американцям

МЗС Росії пояснило радикальний крок тим, що окремі американці «формують русофобський порядок денний»

Російська влада розширила список громадян США, яким заборонено в'їзд до Росії. Про це повідомляє видання «Медуза».

У «стоп-лист» внесено 29 американців «з-поміж вищих керівників, бізнесменів, експертів і журналістів, які формують русофобський порядок денний», зазначило МЗС РФ.

Зокрема, до «чорного списку» потрапили: віцепрезидентка США Камала Харріс, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, керівник апарату Білого дому Рональд Клейн, офіційний представник Держдепартаменту Едвард Прайс, голова компанії Meta Марк Цукерберг, виконавчий директор соцмережі LinkedIn Райан Росланські та головний редактор англомовні Медузи» Кевін Ротрок.

Також у відповідь на антиросійські санкції МЗС РФ, що постійно розширюються, включило в «стоп-лист» 61 громадянина Канади. При цьому російські дипломати попередили «канадських кураторів ЗСУ та нацбатальйонів про відповідальність за скоєні їхніми підопічними військові злочини».

Як відомо, в Україні триває 57-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.