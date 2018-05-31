Росіяни на Донбасі перекидають кадрових військових у тил, - розвідка

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За даними ГУР, командири підрозділів російсько-окупаційних військ розташовують особовий склад на об'єктах соціальної інфраструктури

Російське командування переміщує окремі передові підрозділи, переважно з кадровими військовими РФ, на позиції в тилу, де вони займають об'єкти соціальної інфраструктури, а озброєння і техніка маскуються на подвір'ях приватних будинків.

Такі дані військової розвідки під час брифінгу у четвер у Києві повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

«За інформацією ГУР Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ здійснює перерозподіл підпорядкування окремих передових підрозділів, укомплектованих переважно російськими кадровими військовослужбовцями, та переміщення цих підрозділів на позиції в тилу з'єднань і частин т.зв. 1 та 2 АК окупантів», - сказав він.

За даними ГУР, командири підрозділів російсько-окупаційних військ розташовують особовий склад на об'єктах соціальної інфраструктури (школах, пансіонатах, лікарнях), а озброєння та техніку, зокрема і заборонену Мінськими домовленостями, маскують на подвір'ях приватних будинків.

«Зайняття такими підрозділами позицій в тилу, викликає обурення місцевого населення. Найбільшу небезпеку для місцевих мешканців становлять вогневі позиції артилерії та мінометів», - зазначає Гуцуляк.

Водночас в окремих передових підрозділах окупаційних військ, які укомплектовані переважно місцевими жителями, поширюється інформація про підготовку до застосування тилових російських підрозділів для запобігання відступу цих передових підрозділів з першої лінії оборони. «З цією метою здійснюється доукомплектування таких тилових підрозділів кадровим офіцерським і рядовим складом, який прибуває з території Росії», - зауважив речник Міноборони.