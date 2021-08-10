Україна занепокоєна намірами Росії розмістити в Криму ядерну зброю – Резніков

Резніков переконаний, саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці

«Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному», – Резніков

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зустрівся із представниками американського фонду «Джеймстаун». Урядовець здійснив робочий візит до штатів, під час якого поспілкувався із керівником американського фонду «Джеймстаун» Гленом Говардом. Про це повідомляється на сайті міністерства з питань реінтеграції.

«Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани. Зараз те саме відбувається з «Північним потоком-2». Три країни Балтії опиняться під страшенним тиском», – повідомляється на сайті відомства.

Зі слів Резнікова, під гарячу руку країни-агресорки може потрапити Польща, це стане кінцем енергетичної незалежності Європи. Росія зробить європейські країни залежними від енергетичних ресурсів та ще й матиме шанс диктувати власні правила гри й на політичній арені.

«Я переконаний, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проект, і не допустити його запуску. Важливим є розширення безпековий пакет для України. У першу чергу – за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів», – пояснив Олексій Резніков.

Тим часом окупаційна влада Криму тисне на представників Української православної церкви.

Також у так званому «ДНР» приховують реальні цифри рівня життя місцевих і вже «поховали» галузь пасажирських перевезень.