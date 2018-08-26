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    Росіянин намагався вивезти з України старовинну книгу

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    <p>Книга була випущена у 1877 році</p> - Росіянин намагався вивезти з України старовинну книгу

    Книга була випущена у 1877 році

    Книга 1877 року видання «Курсъ химической технологии» можливо становить культурну цінність

    Українські прикордонники спільно з митниками запобігли спробі вивезення з України старовинної книги, виданої у середині ХІХ століття.

    Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.

    Згідно з повідомленням, 25 червня у пункті пропуску «Бачівськ» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили старовинну книгу під час перевірки багажного відділення мікроавтобусу «Мерседес», який прямував до Російської Федерації.

    Зазначається, що книгу намагався вивезти за межі України 63-річний громадянин Росії, який їхав як пасажир. Як з’ясувалося, книга 1877 року видання «Курсъ химической технологии» можливо становить культурну цінність.

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    Наразі вилучену старовинну книгу передали для проведення експертизи на предмет визначення культурної чи історичної цінності.

    Нагадаємо, прикордонники напередодні затримали трьох кубинців, які вплав переправилися в Україну з Росії.

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