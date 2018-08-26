Росіянин намагався вивезти з України старовинну книгу



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Книга була випущена у 1877 році

Книга 1877 року видання «Курсъ химической технологии» можливо становить культурну цінність

Українські прикордонники спільно з митниками запобігли спробі вивезення з України старовинної книги, виданої у середині ХІХ століття.

Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.

Згідно з повідомленням, 25 червня у пункті пропуску «Бачівськ» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили старовинну книгу під час перевірки багажного відділення мікроавтобусу «Мерседес», який прямував до Російської Федерації.

Зазначається, що книгу намагався вивезти за межі України 63-річний громадянин Росії, який їхав як пасажир. Як з’ясувалося, книга 1877 року видання «Курсъ химической технологии» можливо становить культурну цінність.

Наразі вилучену старовинну книгу передали для проведення експертизи на предмет визначення культурної чи історичної цінності.

Нагадаємо, прикордонники напередодні затримали трьох кубинців, які вплав переправилися в Україну з Росії.