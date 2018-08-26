Троє кубинців вплав переправилися в Україну з Росії



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Нелегали з Куби

Правопорушники незаконно потрапили на територію України поза встановленими пунктами пропуску

У Сумській області прикордонники затримали трьох громадян Куби, які вплав перетнули річку Сейм, щоб потрапити в Україну з території Росії.

Про це у неділю повідомляє Держприкордонслужба.

«Попередньо встановлено, що правопорушники незаконно потрапили на територію України поза встановленими пунктами пропуску через російсько-український кордон, перетинаючи вплав річку Сейм. Вони мали при собі ID-карти громадян Республіки Куба», - йдеться в повідомленні.

Порушників доставили до відділу прикордонної служби Білопілля для складання адміністративних матеріалів.

Проінформовані відповідні правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше у Словаччині затримали українців, які на дельтаплані переправляли нелегалів.