Російська влада йде ва-банк, бо розуміє, що попереду Гаазький трибунал – Данілов

Данілов: «Поранені, вбиті, позбавлені своїх домівок. Цей список злочинів РФ проти України і її Народу буде пред‘явлений міжнародним судам»

Данілов заявив, що місто Волноваха перебуває на межі гуманітарної катастрофи

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російська влада йде ва-банк, тому що розуміє, що попереду лише перспективи Гаазького трибуналу. За його словами, те, що військові злочинці в Москві планували завершити за один-два дні як блискавичну каральну акцію, з тріском провалилося.

«Це стало зрозуміло всьому світові, і починають потрохи розуміти в самій Росії. Саме тому загнані у глухий кут кремлівські щури стають особливо небезпечними, переходячи межу і відкидаючі будь-які правові, моральні, юридичні обмеження у правилах ведення війни. Розуміючи, що попереду у всього російського військово-політичного керівництва РФ тільки перспективи Гаазького трибуналу, вони йдуть ва-банк. Тільки цим можна пояснити варварській обстріл Градами півторамільйонного міста Харків. Руйнування історичної перлини Європи – міста Чернігів, обстріли Бучи, Ірпіня, Гостомеля і ще десятків і десяткіа українських міст і сіл», – написав він.

Данілов також заявив, що місто Волноваха перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

«Поранені, вбиті, позбавлені своїх домівок. Цей список злочинів РФ проти України і її Народу буде пред‘явлений міжнародним судам, і ніхто не зможе уникнути покарання. Ми їм обіцяємо», – написав він.