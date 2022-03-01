Зупинити війну Путіна. Які держави допомагають Україні зі зброєю (повний список)

Уперше за весь час Європейський Союз профінансує купівлю та доставку зброї та іншого устаткування країні, яка перебуває під атакою

Збройні Сили України вдячні всім державам, їхнім народам та урядам, які надають військову допомогу та підтримують незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом, під час загарбницької війни російської федерації в Україні.

Європейський Союз

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: «Уперше за весь час Європейський Союз профінансує купівлю та доставку зброї та іншого устаткування країні, яка перебуває під атакою. Це поворотний момент».

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель Фонтельес оголосив, що країни Європейського союзу погодилися надати України бойові літаки для «героїчної українській армії, яка люто протистоїть російським загарбникам»: «Ми збираємося поставити зброю, бойову, ми збираємося надати навіть бойові літаки. Ми говоримо не тільки про боєприпаси. Ми надаємо найважливіше озброєння для ведення війни».

Генеральний секретар #НАТО Єнс Столтенберг зазначив: Я вітаю те, що члени Альянсу активізують підтримку України, надаючи додаткове військове обладнання, фінансову та гуманітарну допомогу. Самооборона є правом, закріпленим у Статуті ООН, і союзники допомагають Україні підтримувати це право. Це є чітким повідомленням про повну підтримку НАТО суверенітету і територіальної цілісності України, - йдеться на офіційній сторінці НАТО.

Королівство Данія

Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен оголосила, що Данія передає Україні протитанкову зброю для боротьби із російською армією. Міністр оборони Мортен Бьодсков заявив, що це переносні протитанкові ракети, які можна використовувати на коротших дистанціях, у тому числі проти бронетехніки.

«Ми маємо допомогти Україні та українському народу зробити все, що в наших силах. І це треба робити терміново. Вперше за останній час Данія жертвує зброю країні, яка перебуває у стані війни», – заявила Метте Фредеріксен.

Голова уряду Королівства Бельгії Александр де Кроо: «Україна має право захищатися від цього російського вторгнення. Тому ми надамо додатково автоматичну та протитанкову зброю».

Королівство Швеція

«В Україну буде відправлено польові пайки, шолом, бронежилети та одноразові протитанкові гранатомети», – повідомила прем'єр-міністерка Королівства Швеції Магдалена Андерссон.

Фінляндська Республіка

За пропозицією Державної ради, президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністе вирішив, що Фінляндія збільшить свою допомогу Україні, а також надасть військове захисне спорядження для допомоги країні: автомати, патрони до штурмових гвинтівок, однозарядне протитанкове озброєння, бронежилети, шоломи.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен повідомив, що Уряд Фінляндії також надав Естонії ліцензію на реекспорт в Україну артилерійських знарядь та боєприпасів до них, які Естонія раніше придбала у Фінляндії.

Королівство Норвегія

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив: «Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але Україна зараз стикається з надзвичайними обставинами». Уряд вирішив, що Норвегія надасть Україні протитанкову зброю M72.

Збройні Сили Норвегії зараз працюють над тим, щоб якомога швидше підготувати та надіслати цей матеріал, каже міністр оборони Одд Роджер Еноксен.

Велике Герцогство Люксембург

Віцепрем’єр-міністр, міністр оборони та міністр мобільності та громадських робіт Люксембургу Франсуа Бауш зазначив: «На знак солідарності та підтримки України у її боротьбі проти російського вторгнення уряд Люксембургу після пропозиції Управління оборони та Армії Люксембургу вирішив поставити протитанкові засоби, набої, позашляховики та намети».

Королівство Нідерланди

Нідерланди поставлять в Україну ракети протиповітряної оборони та протитанкові системи, йдеться у листі уряду Нідерландів до Парламенту. направляють до України протиповітряні комплекси Stinger та протитанкові Panzerfausts. Вчора відбулася перша відправка.

Австралія

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Австралія надасть Україні ракети, боєприпаси та іншу військову техніку для боротьби з російськими загарбниками. «Переважна більшість з цього буде в летальній категорії. Ми говоримо про ракети, ми говоримо про боєприпаси, ми говоримо про підтримку їх у захисті власної батьківщини – України, і ми будемо робити це в партнерстві з НАТО», – зауважив Моррісон.

Чеська Республіка

«Надсилаємо допомогу українським воїнам. Вранці вона перетнула чесько-польський кордон і продовжила шлях до місця призначення. Завантажуємо іншу» – зазначають Збройні Сили Чеської Республіки.

Канада

Канада надасть Україні протитанкове озброєння та модернізовані боєприпаси для підтримки її боротьби проти російського вторгнення, і заборонить імпорт російської сирої нафти – про це оголосив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

«Ми надаємо Україні ще більше летальної допомоги і плануємо якнайшвидше її доставити», – сказала міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Словацька Республіка

Словаччина передасть Україні артилерійські боєприпаси та паливо, – повідомив міністр оборони.

Республіка Словенія

«Словенія планує надати Україні шоломи для військових, гвинтівки та боєприпаси для допомоги у відсічі збройної агресії РФ» – заявив міністр оборони Матей Тонін.

«Усі ці страждання – результат дій однієї людини, яка надумала собі відродити СРСР. Цієї імперії більш немає, і нинішні події – випробування для всього світу, тому що майбутня безпекова ситуація залежить від розв’язки для України».

Федеративна Республіка Німеччина

Уряд Німеччини надасть Києву протитанкове озброєння і переносних ракетно-зенітних комплексів. Протитанкові і протиповітряні ракети з Німеччини найближчими годинами мають вже бути в Україні.

Румунія

Уряд Румунії вирішив відправити в Україну боєприпаси та військову техніку, а також висловив готовність прийняти поранених з сусідньої країни. Речник Уряду Румунії Дан Кербунару повідомив, що окрім боєприпасів та військової техніки (бронежилети, каски), Румунія також допоможе Україні паливом та другим траншем медичного обладнання та медикаментів на понад 3 млн євро. Уряд Румунії також висловив готовність прийняти поранених українців у військових госпіталях.

Республіка Польща

Міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак: «Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже надійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії».

Заступник міністра національної оборони Польщі Марцін Оцєпа: «Наш черговий конвой, цього разу з боєприпасами, вже в Україні».

Литовська Республіка

Головнокомандувач Збройних Сил Литовської Республіки генерал-майор Вальдемарас Рупшис: «Щойно завершилася перша логістична операція, під час якої литовські солдати передали українській армії велику кількість автоматичних гвинтівок, гармат, касок та бронежилетів. Литва та ЗС Литви є однією з тих держав, які надають військову допомогу Україні вже під час війни. Дякую литовським воїнам, які успішно провели операцію, за професіоналізм та перевізникам, які надали свій транспорт для перевезення великих вантажів. Це лише кінець першої такої операції».

США

Державний Секретар США Ентоні Дж. Блінкен 26 лютого 2022 року: «Сьогодні, коли Україна мужньо та гордо бореться проти жорстокого та неспровокованого нападу Росії, я санкціонував, відповідно до повноважень президента, безпрецедентне третє президентське залучення до 350 мільйонів доларів для негайної підтримки оборони України».

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

«Сполучене Королівство стає разом з Україною та її народом, який мужньо захищає свою свободу та демократію».

Латвійська Республіка

23 лютого, в Україну з Латвії доставлені зенітно-ракетні комплекси – це випробувана в бою високоефективна і точна індивідуальна система протиповітряної оборони. Його використовують Національні Збройні Сили та багато наших союзників. Мета подарунка – посилення протиповітряної оборони Збройних сил України у разі ескалації російської військової агресії».

Естонська Республіка

Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Каймо Кууск: «Ми зараз робимо все можливе, щоб Україна не залишилася самою у такій складній ситуації. Тому ми привезли військову допомогу, зокрема це протитанкове озброєння, яке раді надати нашим партнерам. Можете бути впевнені, що Естонія стоятиме разом з вами пліч-о-пліч у цей непростий час».

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