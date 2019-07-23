Російські групи снайперів прибули до окупованого Донецька – штаб ООС



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Одним із завдань російських снайперів є знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, повідомило командування Об'єднаних сил

До окупованого Донецька прибули російські групи снайперів.

Про це 23 липня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

«За наявною інформацією, до окупованого Донецька прибули російські групи снайперів із завданням - підготовка та здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, які встановлені у відповідності до Мінських домовленостей на окремих ділянках лінії розмежування, що буде додатковим свідченням підступності російських окупаційних військ та нехтування ними міжнародних домовленостей», - говориться у повідомленні.

У штабі ООС зазначили, що встановлені Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ онлайн відеокамери спостереження дозволяють здійснювати відео фіксацію ситуації у режимі роботи 24/7.

«За допомогою цих камер міжнародні незалежні спостерігачі багаторазово фіксували факти порушення бойовиками режиму припинення вогню, здійснення провокаційних обстрілів позицій українських військ, обстрілів мирних жителів та цивільної інфраструктури на території, що контролюється урядом України», - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 21 липня у період з опівночі до 16 години 75 порушень режиму припинення вогню.