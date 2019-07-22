Місія ОБСЄ заявила про 75 обстрілів від початку «хлібного перемир'я»



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Майже всі порушення режиму припинення вогню були зафіксовані у період між у Луганській області

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 21 липня у період з опівночі до 16 години 75 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляється у звіті місії.

«Після оприлюднення заяви про підтвердження відданості припиненню вогню з 00:01 21 липня відповідно до домовленостей, досягнутих 17 липня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, СММ продовжила здійснювати моніторинг безпекової ситуації. У період між 00:01 та 16:00 21 липня місія зафіксувала загалом 75 порушень режиму припинення вогню (3 вибухи, 21 снаряд і 51 постріл із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї)», - йдеться у звіті.

Зазначається, що майже всі порушення режиму припинення вогню (74, зокрема 2 вибухи) були зафіксовані у період між 00:01 та 8:00 у Луганській області, у районах на схід від н.п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська) та поблизу н.п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська). У період між 8:01 і 12:00 СММ зафіксувала 1 вибух у Донецькій області, неподалік від н.п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька).

«У період між 12:01 і 16:00 не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню», - йдеться у звіті.

Раніше у пресцентрі операції Об'єднаних сил повідомили, що від початку доби 21 липня обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Натомість факти турбуючого вогню зафіксовано поблизу населених пунктів Гранітне, Лебединське, Піски, Талаківка, Павлопіль, Новотроїцьке, Красногорівка, Водяне, Богданівка, Пищевик, Мар'їнка, Щастя, Артема, Новолуганське, Луганське, Попасна, Новоолександрівка, Катеринівка та Новозванівка.