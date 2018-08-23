У Демократичній партії США повідомили про хакерську атаку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хакер

База даних, до якої намагалися отримати доступ хакери, містить інформацію про десятки мільйонів виборців США

Національний комітет Демократичної партії США запобіг хакерській атаці на базу даних виборців.

Про це у середу заявив керівник служби безпеки комітету Боб Лорд, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на АР.

Зазначається, що база даних, до якої намагалися отримати доступ хакери, містить інформацію про десятки мільйонів виборців на території Сполучених Штатів.

У Демократичній партії підкреслили, що витоку інформації про виборців не відбулося.

«Хакери створили фейкову сторінку, яка виглядає так само, як і та, з якої працівники комітету заходили у свої аккаунти. Після чого вони намагалися обманним шляхом домогтися того, щоб працівники вводили свої дані на цій сторінці», - йдеться у повідомленні.

Дані, які намагалися отримати хакери, розсилають в окремі штати, щоб кандидати від Демократичної партії могли ними користуватися під час передвиборчої кампанії.

Поки неясно, хто саме стоїть за спробою кібератаки. За інформацією The New York Times, справу вже розслідує ФБР.

Нагадаємо, декілька днів тому компанія Microsoft повідомила, що російські хакери планують зламати праві аналітичні центри США.