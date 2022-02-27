Російські снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів у Києві

Окупанти поцілилили в захоронення відходів столичної філії «Об’єднання Радон»: за попередньою оцінкою, радіаціної загрози населенню немає

Станом на 27 лютого на 01:20 за Київським часом внаслідок масового бомбардування Kиєва всіма доступними Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії «Об’єднання Радон». Про це по телефону повідомив персонал підприємства, який знаходиться в укритті внаслідок масового обстрілу, який досі триває. Наразі відсутня можливість оцінки масштабу руйнувань. Відповідна інформація міститься на офіційній сторінці Facebook Державної інспекції ядерного регулювання України.

«Автоматизована система радіаційного моніторингу вишла з ладу. Але камери стостережень зафіксували падіння снарядів. Оцінка радіаційної обстановки буде здійснена переносними приладами після завершення обстрілів», – йдеться у повідомленні.

За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони загрози населенню немає.

Радіаційний фон поблизу метро Печерська, станом на 03:20, у нормі та без змін

Нагадаємо, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України вийшла з рекомендаціями на фоні нічних техногенних катастроф, які спричинив російський агресор. Зокрема, у Харкові підірвано газопровід, у Василькові – палає нафтобаза.

Російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.