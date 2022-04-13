Російські солдати «демілітаризували» Чорнобиль (фото)

Українська ядерна лабораторія « Екоцентр » у Чорнобилі після російської окупації, 5 квітня 2022 року

Українська ядерна лабораторія « Екоцентр » у Чорнобилі після російської окупації, 5 квітня 2022 року

Окупанти викрали контейнери з радіоактивними матеріалами, будівельну техніку, тарілки та матраци

Російські військові під час окупації міста Чорнобиля, ймовірно, викрали з України небезпечні радіоактивні матеріали. Про це свідчать фотографії, які вказують на крадіжку та відправлення з Білорусі награбованих в Україні товарів.

Журналісти «Голосу Америки» отримали ексклюзивні фото ядерної лабораторії, з якої, за словами українських посадовців, росіяни викрали радіоактивні матеріали, що можуть бути шкідливими у випадку неправильного поводження з ними.

Атомна лабораторія, яку можна побачити на опублікованих вперше фотографіях, розташована в місті Чорнобиль, у будівлі Державного агентства з управління зоною відчуження.

Фотографії у лабораторії зробив директор агентства Євген Крамаренко, коли відвідував ЧАЕС 5 квітня, через п'ять днів після виведення російських військ з Чорнобиля.

Росіяни зайняли Чорнобиль та саму атомну станцію ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

«У нашій лабораторії була велика кількість радіоактивних приладів, які використовуються для калібрування наших дозиметрів випромінювання», – розповів Крамаренко в інтерв'ю «Голосу Америки».

Дозиметр – це захисний пристрій, який вимірює вплив іонізуючого випромінювання, зокрема і ядерне випромінювання.

Калібрування дозиметрів агенція здійснює за допомогою невеликих металевих контейнерів з радіоактивними матеріалами виробництва Українського державного підприємства УДВП «Ізотоп». Фото із їх зображенням агенція опублікувала на своєму сайті.

Контейнер із радіоактивним ізотопом

«Більшість цих контейнерів викрали. Вони схожі на монети. Якщо російські солдати їх возять з собою, це дуже небезпечно для них», – зауважив Крамаренко.

Білоруський науковий журналіст Сергій Бесараб розповів «Голосу Америки», що через свої невеликі розміри прилади можуть здатись нешкідливими для необізнаних людей.

«Але якщо людина вступає з ними в прямий контакт, такі інструменти можуть викликати радіаційні опіки шкіри всього за дві хвилини», – сказав Бесараб.

На фотографіях, якими поділився Крамаренко, видно кімнату, в якій розміщені комп’ютери та інше обладнання. Це частина лабораторії, відомої як Екоцентр, у функції якої серед іншого входить покращення контролю за радіоактивними ядерними відходами.

Раніше на своїй сторінці у Facebook Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомляло, що цю лабораторію відкрили у 2015 році, а її будівництво за підтримки Євросоюзу коштувало $6 млн

На фотографіях Крамаренка видно, що один із системних блоків лабораторних комп’ютерів лежить на підлозі, його вміст вилучений. Інший комп'ютер перекинутий на столі, по кімнаті розкидані також інші предмети.

Лабораторія «Екоцентр» у Чорнобилі після російської окупації, 5 квітня 2022 року (фото: Євген Крамаренко)

На іншій фотографії – прилад, що називається автоматизований спектрометр, його скляні перегородки та дверцята шафки відкриті.

Автоматизований спектрометр у лабораторії «Екоцентр» після російської окупації, 5 квітня 2022 року (фото Євгена Крамаренка)

На іншій фотографії, що була зроблена перед окупацією, видно прилад червоно-сірого кольору в нормальному стані. Втім на фото крупним планом на одній з фотографій Крамаренка від 5 квітня видно цей самий прилад, але деякі його частини відсутні.

На своїй сторінці Facebook у суботу агентство Крамаренка повідомило, що окупаційні російські війська викрали з лабораторії зразки паливних матеріалів на додачу до приладів із радіоактивним ізотопом.

За словами Крамаренка, російські війська також забрали комп’ютерні сервери та блоки пам’яті з відомства, яке він очолює. Він поділився додатковими фотографіями від 5 квітня, де видно порожню шафа для комп'ютерного сервера зі звисаючими кабелями та комп’ютери із знятими внутрішніми частинами.

Шафа для комп'ютерних серверів в офісі Державного агентства України з питань зони відчуження після російської окупації, 5 квітня 2022 року (фото: Євген Крамаренко)

За словами Крамаренка, російські пограбування в м. Чорнобиль вийшли далеко за межі ядерної лабораторії.

«Вони забрали нашу будівельну техніку, включно з вантажівками та екскаваторами, а також чомусь забрали тарілки та матраци», – наголосив він.

Офіційно з часу виведення з Чорнобиля Кремль не коментував, що їхні війська робили у небезпечній зоні.