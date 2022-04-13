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    Події в Україні

    Командири полку «Азов» і 36-ї бригади записали відеозвернення із Маріуполя

    Прокопенко і Волині просять не героїзувати дезертирів - Командири полку «Азов» і 36-ї бригади записали відеозвернення із Маріуполя
    Прокопенко і Волині просять не героїзувати дезертирів
    скріншот із відео

    Напередодні підрозділ морської піхоти зміг вийти з оточення

    Командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко та командир 36-ї ОБрМП майор Сергій Волина записали спільне звернення з заблокованого росіянами Маріуполя і закликали не героїзувати дезертирів, які здалися в полон росіянам.

    «Не робіть героїв з дезертирів і бійців, які добровільно здалися в полон. Вони обрали шлях ганьби і в жодному разі цих людей героїзувати не варто», – сказав Прокопенко.

    12 квітня українським бійцям 36-ї ОБрМП вдалося прорватися і з‘єднатися з полком «Азов» у Маріуполі.

    Радник голови Офісу президента України 13 квітня підтвердив, що у Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти внаслідок складного та дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком «Азов», який професійно забезпечив цей захід.

    Водночас ЗМІ поширили інформацію, що частина морпіхів потрапила в полон, і є ті, доля яких залишається нез’ясованою.

    Також ввечері 12 квітня російські медіа поширювали інформацію про те, що серед українських військових 36-ї бригади в Маріуполі є поранені. 13 квітня Міноборони Росії заявило, що частина військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти «добровільно склали зброю та здалися в полон».

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    Теги: Маріуполь росія окупанти Міноборони війна Азов полон Україна окупація радник #stoprussia
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    Командири полку «Азов» і 36-ї бригади записали відеозвернення із Маріуполя