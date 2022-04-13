Мер Миргорода розповів, куди напередодні влучили ракети окупантів

Вороги втретє за останній дні вдарили по місту

Рашисти розстрілюють інфраструктурні об’єкти

Російські окупанти ввечері 12 квітня завдали ракетного удару по Миргороду Полтавської області. Внаслідок цього ушкоджень зазнав аеродром. Про це повідомив мера Миргорода Віктор Іваненко.

За його словами, аеродром зазнав серйозних руйнувань. На місці події виникла пожежа.

«Вчора війська Росії завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі нашого аеродрому. Є численні руйнування, виникла пожежа. На щастя, загиблих немає», – сказав мер.

Також він додав, що за останні 10 днів це вже третій ракетний удар по інфраструктурі міста.

Нагадаємо, увечері, 12 квітня, окупанти завдали ракетного удару по місті Миргород Полтавської області.

Кілька днів тому окупанти теж ракетами вдарили по Миргороду. Уночі російські загарбники завдали ракетного удару по Полтавщині. У Миргороді завдано значних руйнувань інфраструктурі.

Також 2 квітня три російські ракети влучили в Миргород. Унаслідок обстрілу були пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.

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