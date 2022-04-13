  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Мер Миргорода розповів, куди напередодні влучили ракети окупантів

    Вороги втретє за останній дні вдарили по місту - Мер Миргорода розповів, куди напередодні влучили ракети окупантів
    Вороги втретє за останній дні вдарили по місту
    фото з відкритих джерел

    Рашисти розстрілюють інфраструктурні об’єкти

    Російські окупанти ввечері 12 квітня завдали ракетного удару по Миргороду Полтавської області. Внаслідок цього ушкоджень зазнав аеродром. Про це повідомив мера Миргорода Віктор Іваненко.

    За його словами, аеродром зазнав серйозних руйнувань. На місці події виникла пожежа.

    «Вчора війська Росії завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі нашого аеродрому. Є численні руйнування, виникла пожежа. На щастя, загиблих немає», – сказав мер.

    Також він додав, що за останні 10 днів це вже третій ракетний удар по інфраструктурі міста.

    Нагадаємо, увечері, 12 квітня, окупанти завдали ракетного удару по місті Миргород Полтавської області.

    Кілька днів тому окупанти теж ракетами вдарили по Миргороду. Уночі російські загарбники завдали ракетного удару по Полтавщині. У Миргороді завдано значних руйнувань інфраструктурі.

    Також 2 квітня три російські ракети влучили в Миргород. Унаслідок обстрілу були пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.

    Читайте також:
    Теги: пожежа росія окупанти війна мер Україна Полтавщина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мер Миргорода розповів, куди напередодні влучили ракети окупантів