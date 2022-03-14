Російські та білоруські військові відмовляються воювати: дані Генштабу

У місті Бєлгород розміщено табір, де тримають російських військових, які не хочуть воювати

Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців Збройних сил РФ виконувати накази командування. Про це пише Генштаб.

За наявною інформацією, на території РФ в місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи. Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.

Щодо готовності збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україні. За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил Білорусі брати участі у війні з Україною не будуть.

Раніше віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російських військовополонених або обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні.

Як повідомлялося, російські полонені можуть бути залучені до відновлення економіки України. Нагадаємо, стало відомо, скільки РФ пропонує платити найманцям за можливість померти в Україні.