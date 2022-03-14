Українські військові похвалилися трофейним танком, відбитим у рашистів (фото)

Військові захопили техніку рашистів

Українські захисники не лише нищать бронетанкову та автомобільну техніку російських окупантів. Їм також вдається захопити частину техніки.

Так, 13 березня, 10 гірсько-штурмова бригада отримала чимало техніки ворога. Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.

«Російськи орки підігнали досить не мало техніки. Деякі з них ви можете бачити на фото, але головний подарунок - це новенький танк Т-80», - йдеться в повідомленні.

Раніше бійці ЗСУ показали здобуті на Чернігівщині трофеї.