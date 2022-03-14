Українські військові похвалилися трофейним танком, відбитим у рашистів (фото)
фото: Сухопутні війська ЗСУ
Військові захопили техніку рашистів
Українські захисники не лише нищать бронетанкову та автомобільну техніку російських окупантів. Їм також вдається захопити частину техніки.
Так, 13 березня, 10 гірсько-штурмова бригада отримала чимало техніки ворога. Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.
«Російськи орки підігнали досить не мало техніки. Деякі з них ви можете бачити на фото, але головний подарунок - це новенький танк Т-80», - йдеться в повідомленні.
Раніше бійці ЗСУ показали здобуті на Чернігівщині трофеї.