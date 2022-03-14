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    Події в Україні

    Українські військові похвалилися трофейним танком, відбитим у рашистів (фото)

    Українські військові похвалилися трофейним танком, відбитим у рашистів (фото)
    фото: Сухопутні війська ЗСУ

    Військові захопили техніку рашистів

    Українські захисники не лише нищать бронетанкову та автомобільну техніку російських окупантів. Їм також вдається захопити частину техніки.

    Так, 13 березня, 10 гірсько-штурмова бригада отримала чимало техніки ворога. Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.

    «Російськи орки підігнали досить не мало техніки. Деякі з них ви можете бачити на фото, але головний подарунок - це новенький танк Т-80», - йдеться в повідомленні.

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    Українські військові похвалилися трофейним танком, відбитим у рашистів (фото)
    Українські військові похвалилися трофейним танком, відбитим у рашистів (фото)
    Українські військові похвалилися трофейним танком, відбитим у рашистів (фото)
    Українські військові похвалилися трофейним танком, відбитим у рашистів (фото)
    Українські військові похвалилися трофейним танком, відбитим у рашистів (фото)
    Українські військові похвалилися трофейним танком, відбитим у рашистів (фото)
    Українські військові похвалилися трофейним танком, відбитим у рашистів (фото)

    Раніше бійці ЗСУ показали здобуті на Чернігівщині трофеї.

    Теги: Росія ЗСУ війна військові
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    Українські військові похвалилися трофейним танком, відбитим у рашистів (фото)