Російські туристи скаржаться на «фекальний» відпочинок в окупованому Криму



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Туристка з РФ була шокована, що окупанти зливають у море каналізацію

Туристка з Санкт-Петербурга поскаржилася на моторошний відпочинок в Криму. Дівчина побувала в Феодосії і злягла з отруєнням.

Своєю історією Галина Траоре поділилася на сторінці в соцмережі. Туристку шокували не тільки розруха і запустіння, але і саме море. Як розповіли місцеві жителі, прямо в воду спускають місцеву каналізацію.

«Моя найогидніша відпустка добігає кінця. Залишилося дотягнути день і кулею на літак. Додому! Ніколи я не хочу більше повертатися до Феодосії! Розруха, срач і по*уізм! Пляж з назвою «Дитячий» необхідно заборонити і закрити! Тільки після того, як ми потрапили в лікарню, нам місцеві розповіли, що туди виходить місцева каналізація і «там взагалі купатися не можна», - розповіла дівчина.

«Пляж Феодосії - це бухта, в якій накопичується і концентрується вся зараза. Одна крапля такої морської води викликає вже через 2-3 години сильну блювоту і діарею. Температура тіла підвищується до 39-40. В результаті відбувається зневоднення небезпечне для життя! Малюки до 5 років знаходяться в серйозній небезпеці. І жодна місцева «добра людина» не попередила про це, хоча самі на свої пляжі не ходять, бо в курсі! А готелі, на хвилиночку, від 2300 на добу, без харчування, без прибирання», - повідомила вона.

Туристка також обурилася, що ніхто не попереджає про постійні епідемії ротавірусної інфекції. На це медики відповіли просто – «це бізнес, самі повинні думати».

«Бля ... ь, я з дитинства літо проводжу на морі і ніколи з подібним не стикалася. Лікарня - окрема історія. Душа немає, все засрано. Штори висять на іржавих скріпках. Палат, в задушливій лікарні, всього 6, а народу дуже багато, тому ліжка з хворими на всю довжину коридора», - продовжила дівчина.

«Медсестра одягає рукавички (рукавички лежать в банці з-під огірків, зверху етикетки наклейка «стерильно») і йде по коридору від ліжка до ліжка, ставить всім крапельниці, не змінюючи рукавички.

Кров з пальця, лікар висмоктували своїм вусатим ротом, через скляну трубку, і видуває її в пробірку... як дочка медиків, я перебувала в а*уї. Невже, у них немає навіть гумової груші, для цієї процедури?!» - обурилася вона.

Також туристка розповіла, що люди, які відпочивали з нею, підхопили на море вірусну ангіну.

«Коли в лікарню потрапили і наші друзі, які відпочивали з нами (правда, з іншого вкусняшки з моря - вірусної ангіною), їм з пальця кров брали тим же методом. Методом відсмоктування безпосередньо. Орально. Сором! Я в шоці. Це Пекло, в якому ми провели 3 доби, але крапельниці, дійсно, чарівним чином, ставлять діток на ноги. Я не хочу сказати, що лікарі погані. Вони рятують життя - факт. Але на такому рівні медицина не повинна перебувати. Тим більше в Криму, куди вбухали вже купу бабла!» - зазначила вона.

Джерело: Обозреватель