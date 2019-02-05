Вакарчук працює над саундтреком до фільму Сенцова



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У жовтні 2018-го в Україні почались зйомки фільму «Номери» за сценарієм Сенцова

Створюємо музику до фільму Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва «Номери», - Вакарчук

Святослав Вакарчук почав працювати над саундтреком до фільму Олега Сенцова. Про це фронтмен гурту «Океан Ельзи» повідомив у своєму мікроблозі у Twitter.

«Робочий процес. Разом з Мілошем і Влада (клавішник і гітарист – ред.) створюємо музику до фільму Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва «Номери», - пише Вакарчук.

Як зазначалося, у жовтні 2018-го в Україні почались зйомки фільму «Номери» за сценарієм Сенцова.

Нагадаємо, у серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в окупованому Криму в 2014 році, засудили в РФ до 20 років колонії суворого режиму. Його звинуватили в створенні на території Криму терористичного об’єднання.

Наприкінці січня справу Сенцова мали розглянути у ЄСПЛ, проте її відклали до завершення судового розгляду у справі Україна проти Росії.