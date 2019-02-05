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    Культура

    Вакарчук працює над саундтреком до фільму Сенцова

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    У жовтні 2018-го в Україні почались зйомки фільму &laquo;Номери&raquo; за сценарієм Сенцова - Вакарчук працює над саундтреком до фільму Сенцова
    У жовтні 2018-го в Україні почались зйомки фільму «Номери» за сценарієм Сенцова

    Створюємо музику до фільму Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва «Номери», - Вакарчук

    Святослав Вакарчук почав працювати над саундтреком до фільму Олега Сенцова. Про це фронтмен гурту «Океан Ельзи» повідомив у своєму мікроблозі у Twitter.

    «Робочий процес. Разом з Мілошем і Влада (клавішник і гітарист – ред.) створюємо музику до фільму Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва «Номери», - пише Вакарчук.

    Як зазначалося, у жовтні 2018-го в Україні почались зйомки фільму «Номери» за сценарієм Сенцова.

    Нагадаємо, у серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в окупованому Криму в 2014 році, засудили в РФ до 20 років колонії суворого режиму. Його звинуватили в створенні на території Криму терористичного об’єднання.

    Наприкінці січня справу Сенцова мали розглянути у ЄСПЛ, проте її відклали до завершення судового розгляду у справі Україна проти Росії.

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