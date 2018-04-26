Російський дизайнер-українофоб оскаржив заборону на в'їзд в Україну

Росіянин подав позов до СБУ з вимогою скасувати обмеження

Російський дизайнер з українофобськими поглядами Артемій Лебєдєв просить суд скасувати заборону йому на в'їзд в Україну. Як йдеться в ухвалі Окружного адміністративного суду Києва, початок розгляду справи призначено на 3 травня на 13:25. Лєбєдєв просить суд визнати протиправним та скасувати постанову Служби безпеки України від 13



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Росіянин подав позов до СБУ з вимогою скасувати обмеження

Російський дизайнер з українофобськими поглядами Артемій Лебєдєв просить суд скасувати заборону йому на в'їзд в Україну.

Як йдеться в ухвалі Окружного адміністративного суду Києва, початок розгляду справи призначено на 3 травня на 13:25.

Лєбєдєв просить суд визнати протиправним та скасувати постанову Служби безпеки України від 13 березня 2017 року про заборону йому в'їзду в Україну терміном на п’ять років.

«Підставою для звернення з позовною заявою стала безпідставність та необґрунтованість прийняття, на думку позивача, рішення, що оскаржується», – йдеться в ухвалі суду.

Суд прийняв позовну заяву до розгляду.

В квітні 2017 року Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію держави російському дизайнеру та блогеру Артемію Лебедєву. Заборону винесено «у зв'язку з вчиненням росіянином діяльності, спрямованої на завдання шкоди в сфері інформаційної безпеки України».

Раніше Артемій Лебедєв неодноразово відвідував окупований російськими військами Донецьк, а також окупований Росією Крим