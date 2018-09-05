Російський олігарх Абрамович готується до нових американських санкцій



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Роман Абрамович

Абрамович проводить реструктуризацію активів і часток власності

Олігарх Роман Абрамович прийняв низку кроків для попередження можливих санкцій із боку США. Російське видання «Коммерсантъ» повідомляє про те, що акціонери групи Evraz перевели свої активи із кіпрської компанії Lanebrook Ltd (володіла 62,74% акцій Evraz) в свої власні структури.

У випадку із Романом Абрамовичем мова йде про Greenleas International Holdings Ltd, яка тепер контролюватиме 30,52% акцій Evraz. Сама компанія Evraz має виробництво також в Канаді і США, яке дало в 2017 році 20% виручки. Загалом же експорт дає 63% прибутків компанії Evraz і 10,8 млрд виручки.

Окрім того Роман Абрамович зменшив до 49,5% свою частку в Crispian Investments Ltd. Дана компанія контролює 6,37% акцій компанії «Норникель». Вартість даної частки акцій на сьогодні складає 1,66 млрд доларів. США, як показав квітень 2018 року, запроваджують санкції щодо відповідних структур, якщо вони володіють більше 50% відповідних активів.

Проте не виключено, що в випадку компанії Evraz санкції стосуватимуться не лише Романа Абрамовича, але і його партнерів Олександра Абрамова і Олександра Фролова. Разом три бізнесмени контролюють більше 50% акцій Evraz. В такому випадку вони будуть змушені або продати 12-13% акцій, або передати їх в траст залежно від позиції США.