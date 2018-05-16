Російський політик пояснив, коли росіяни зрозуміють свою співучасть у злочинах Путіна

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Усвідомлення того, що кожен росіянин, як платник податків, є співучасником злочину, буде тоді, коли Путіна не стане фізично, - заявив експерт

Громадяни РФ не замислюються над тим, що вони, як платники податків, є співучасниками злочинів президента РФ Путіна. Таку думку висловив російський політик з м. Псков Василь Краснов під час прес-конференції в перс-центрі «Главком».

Усвідомлення того, що кожен росіянин, як платник податків, є співучасником злочину, буде тоді, коли Путіна не стане фізично. «Справа в тім, що сьогодні громадяни РФ навіть про таке і не замислюються. Такого питання в їхніх головах взагалі немає. Треба зауважити, що в питанні російсько-українських сьогоднішніх подій лише 2-3 людини зі ста щось десь близько розуміють про реальність. Але це не означає, що ці 2-3 людини щось зрозуміли і засудили когось за неправильні дії», - говорить політик.

Краснов розповів про підписаний негласний договір між Путіним та населенням.

«Коли Путін прийшов до влади (1999 році Путін став в.о. президента - Главком), він підписав умовний договір з народом. Тобто він пообіцяв, що росіянина завжди нагодують, полікують, дадуть путівку на відпочинок, але це все за однієї умови, що Путіну ніхто не заважатиме робити те, що він захоче. Тому цей негласний договір до сих пір у всіх перед очима. Тому таких думок як про співучасть у злочинах немає», - сказав політик.

Дивіться запис прес-конференції: