Російський політик розповів, як у РФ стрімко зубожіє населення

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Путіна росіяни вже почали «трохи сварити», каже експерт з РФ

В регіонах Росії почалося зубожіння населення, насамперед бюджетної сфери. Про це розповів на прикладі псковської губернії російський політик з міста Псков Василь Краснов під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

За його спостереженнями, президента Володимира Путіна росіяни вже почали «трохи сварити». Економічна складова пересічного росіянина почала йти в мінус. «В Росії уже запустилися магазини, де продаються надзвичайно дешеві товари. Наприклад, ковбаса, яку навряд чи можна їсти, або ж можна купити кілька цукерок з відкритої коробки солодощів», - говорить політик.

Він говорить, що передусім почали страждати бюджетники.

«Якщо людина працює в бюджетній сфері, то вона більше ніяк не може заробити. У неї немає такої можливості, як в когось іншого, хто поза бюджетним сектором. Втілювалася програма підвищення зарплатні для медсестер. У них зарплата була 20 -22 тисячі рублів, це трошки менше ніж 10 000 грн. То після так званої реформи медсестри почали отримувати 15 тисяч рублів. Ось таке «підвищення». Люди почали писати скарги губернаторам і так далі. А ці 5-7 тисяч рублів були вільними коштами, які люди витрачали на життя, тобто сходити в кіно, поїхати на вихідні на відпочинок. Тепер все. У всіх життя триває тільки так: дім, робота, магазин, дім, і нічого більше», - підсумував Краснов.

Запис прес-конференції: