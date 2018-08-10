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    Російський рубль продовжив падіння

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    Російський рубль продовжив падіння

    Причиною падіння рубля стали санкції США

    Курс американської валюти на Московській біржі перевищив позначку в 67 рублів.

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    Про це повідомляє Meduza.

    Долар торгувався по 67,04 рубля, подорожчавши на 39 копійок в порівнянні із закриттям попередньої сесії.

    Вище 67 рублів курс американської валюти попередній раз піднімався 3 серпня 2016 року.

    Нагадаємо, вчора, 9 серпня, курс долара на відкритті торгів Мосбіржі перевищив 66 рублів вперше з листопада 2016 року.

    Причиною падіння рубля стали санкції США.

    Вашингтон у середу ввечері повідомив, що до кінця серпня введе нові санкції щодо Росії, переконавшись у тому, що Москва застосувала нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього російського подвійного агента і його дочки у Великобританії. США вимагають від Росії гарантій незастосування хімічної зброї.

    Санкції зачеплять продукцію, яка важлива для сфери національної безпеки, сказав високопоставлений представник Держдепу журналістам на прес-конференції, пославшись на закон про знищення хімічної і біологічної зброї від 1991 року, надалі можливе розширення обмежень. 

    Вранці ж середи газета «Комерсант» опублікувала повний текст нових пропозицій американських законодавців про заборонні заходи проти РФ, аж до блокування російським банкам доларових розрахунків і заборони для резидентів США операцій з новим російським держборгом.

    Читайте також: Санкційна лихоманка у Вашингтоні. У Києві рано радіють

     

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