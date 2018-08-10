Ультиматум США: серпень цього року буде спекотним для путінського режиму
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Понти закінчилися
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«Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» — ультиматум.
Август и в этом году получился горячим.
22 августа запрет на экспорт в Россию товаров для национальной безопасности, почти всей современной электроники.
Деликатная формула «предоставить гарантии» — означает допуск инспекторов ООН на объекты в России, которые они укажут.
Можно допустить инспекторов на предприятия, производящие химическое и биологическое оружие, но всем известно и так, что оно там есть. Теперь могут быть и доказательства, которые Россия фактически должна предоставить сама.
И тогда придется пережить позор и осуждение всего мира.
Не допустить инспекторов – через 90 дней изоляция от мирового рынка.
После этого быстрая деградация всей промышленности. Здравствуй 1980 год с черно-белыми органайзерами, дисковыми и кнопочными телефонами производства НПО «Электроника».
Проблемы с сотовой связью и ее прекращение.
Кибернетические «войны» на калькуляторах.
Ракеты, которые даже и не пытаются взлетать.
Спутники уровня 1956 года.
В Кремле совещания, совещания, совещания…
Осторожные экспертные предложения Путину пойти на уступки, которые пропаганда превратит в победы.
Путин в ступоре поигрывает ядерным чемоданчиком, в котором ничего нет.
Последнее короткое предложение Трампа, как пощечина:
«Крым и Сирия».
Можно потянуть, но тогда и на пропаганду не будет никакой надежды.
Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)».
Джерело: Эхо Москвы