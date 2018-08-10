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    Думки вголос

    Ультиматум США: серпень цього року буде спекотним для путінського режиму

    • Костянтин Боровой

      Російський політик

    • Розсилка
    Ультиматум США: серпень цього року буде спекотним для путінського режиму

    Понти закінчилися

    Мовою оригіналу

    «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» — ультиматум.

    Август и в этом году получился горячим.

    22 августа запрет на экспорт в Россию товаров для национальной безопасности, почти всей современной электроники.

    Деликатная формула «предоставить гарантии» — означает допуск инспекторов ООН на объекты в России, которые они укажут.

    Можно допустить инспекторов на предприятия, производящие химическое и биологическое оружие, но всем известно и так, что оно там есть. Теперь могут быть и доказательства, которые Россия фактически должна предоставить сама.

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    И тогда придется пережить позор и осуждение всего мира.

    Не допустить инспекторов – через 90 дней изоляция от  мирового рынка.

    После этого быстрая деградация всей промышленности. Здравствуй 1980 год с черно-белыми органайзерами, дисковыми и кнопочными телефонами производства НПО «Электроника».

    Проблемы с сотовой связью и ее прекращение.

    Кибернетические «войны» на калькуляторах.

    Ракеты, которые даже и не пытаются взлетать.

    Спутники уровня 1956 года.

    В Кремле совещания, совещания, совещания…

    Осторожные экспертные предложения Путину пойти на уступки, которые пропаганда превратит в победы.

    Путин в ступоре поигрывает ядерным чемоданчиком, в котором ничего нет.

    Последнее короткое предложение Трампа, как пощечина:

    «Крым и Сирия».

    Можно потянуть, но тогда и на пропаганду не будет никакой надежды.

    Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)».

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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