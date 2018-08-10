Медведєв: санкції США проти банків РФ будуть актом економічної війни



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Дмитро Медведєв прокоментував нові санкції США

Помічники конгресменів не вірять, що нова ініціатива сенаторів буде прийнята повністю

Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив в п’ятницю про те, що Москва буде вважати будь-які обмеження США на операції російських банків, в тому числі і тих, що стосуються валютних операцій, проголошенням економічної війни. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Цю заяву очільника уряду РФ спровокували заяви із боку уряду США про нові санкції щодо Москви за застосування хімічної зброї, а також ініціатива сенаторів щодо нових обмежень. Таке поєднання спричинило падіння рубля до найнижчих за два роки показників.

Як наслідок, за словами Медведєва у відповідь на такі кроки США РФ буде змушена реагувати економічно, політично, і якщо буде треба і іншими заходами. Тому, як наголосив російський прем’єр-міністр у ході своєї поїздки на Далекий Схід, американські друзі повинні розуміти це.

Американські законодавці мають повернутися до розгляду ініціативи своїх колег сенаторів лише в вересні 2018 року. При цьому помічники конгресменів не очікують повного схвалення нового проекту закону щодо посилення санкцій щодо РФ. Так можливо частина положень буде прийнята в рамках схвалення бюджету на 2019 фінансовий рік, який розпочнеться 1 жовтня.

Зазначимо, російський рубль істотно впав на початку біржової сесії четверга через загрози введення США нових санкцій проти РФ і подальшого посилення санкційної політики.

Вашингтон у середу ввечері повідомив, що до кінця серпня введе нові санкції щодо Росії, переконавшись у тому, що Москва застосувала нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього російського подвійного агента і його дочки у Великобританії. США вимагають від Росії гарантій незастосування хімічної зброї.

Санкції зачеплять продукцію, яка важлива для сфери національної безпеки, сказав високопоставлений представник Держдепу журналістам на прес-конференції, пославшись на закон про знищення хімічної і біологічної зброї від 1991 року, надалі можливе розширення обмежень.

Вранці ж середи газета «Комерсант» опублікувала повний текст нових пропозицій американських законодавців про заборонні заходи проти РФ, аж до блокування російським банкам доларових розрахунків і заборони для резидентів США операцій з новим російським держборгом.

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