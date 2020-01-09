Із кухарки в снайперки. Український суд дав 10 років тюрми «бойовику» «ДНР» і… відпустив



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Учасниця незаконного збройного формування «Козачий союз «Область війська Донського» терористичної організації «ДНР» Галина Чернікова фото: «Миротворець»

Громадянка України Галина Чернікова визнала свою вину у причетності до створення терористичної організації

Красноармійській міськрайонний суд Донецької області визнав винною громадянку України Галину Чернікову, яка перейшла на бік угруповування «Донецька народна республіка», в причетності до створення терористичної організації (ч.1 ст.258-3 КК України) і призначив їй 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 27 грудня.

У суді доведено, що у липні 2014 року Чернікова вступила до лав незаконного збройного формування «Козачий союз «Область війська Донського» терористичної організації «ДНР». Спочатку її поставили працювати кухаркою з окладом 8-10 тис. російських рублів. При цьому забезпечили військовою камуфльованою формою одягу російського зразку типу «Горка».

На початку вересня 2014 року обвинувачена звільнилася з посади кухарки і перейшла на посаду снайпера. Як снайперу, їй видали автомат Калашникова, снайперську гвинтівку системи «Драгунова - СВД», пістолет Макарова з боєприпасами. Заробітна плата Галини Чернікової на цій посаді становила $1тис. в місяць плюс вона отримувала винагороди в розмірі від $200 до $700, а також дорогоцінності та інші матеріальні блага.

«Бойовик» Чернікова позує з автоматом

Крім цього, Чернікова особисто брала участь у мародерстві та пограбуваннях житлових приміщень, вбивствах цивільних осіб та українських військовослужбовців, які незаконно утримувалися представниками «ДНР», а також у вбивствах осіб з числа представників інших не передбачених законом збройних формувань «ДНР».

У червні 2017 року співробітники СБУ затримали її у Маріуполі.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю, але від надання пояснень відмовилась, посилаючись на ст.63 Конституції України.

«Колегія суддів приходить до висновку про те, що обвинуваченій має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень, у межах, встановлених у санкції ч.1 ст. 258-3 КК України, у вигляді позбавлення волі з ізоляцією засудженої та поміщенням її до кримінально-виконавчої установи закритого типу з конфіскацією майна», - зазначено у вироку суду.

Крім цього, суд зарахував попереднє тримання під вартою з 1.06.2017 року до 27.12.2019 року за два дні позбавлення волі, застосувавши так званий «закон Савченко».

Водночас суд змінив для снайпера «ДНР» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Бахмутській установі виконання покарань №6 на особисте зобов`язання, тим самим задовольнивши клопотання прокурора.

Між іншим, у вироку не пояснються мотиви появи такого клопотання прокурора. Можливо, раптове звільнення Чернікової, яка з червня 2017 року перебувала під арештом, було продиктоване обміном полоненими, який відбувся 29 грудня.

Додамо, що представниця України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи, ексомбудсмен України Валерія Лутковська виступила проти того, щоб Україна публікувала повний список осіб, яких віддала в обмін на 76 українців, звільнених з російського полону на Донбасі. Загалом, у рамках обміну Україна видала 127 осіб.