Терорист Гіркін назвав міста України, де кремлівські агенти працюють максимально активно

Нам необхідно терміново вирішувати питання з «п'ятою колоною» в Україні

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Гиркин-Стрелков стал просто нарасхват у кремлевских пропагандистов, на этот раз рассказывал, как самая мощная в мире русская армия «бороздит Большой театр» и моментально завоюет Украину хоть завтра, на телеканале российских комми «Рабкор»: «Без Одессы, без своего крупнейшего порта, без Мариуполя, без Бердянска, Херсона, верфей Николаева и танковых заводов и оружейных заводов Харькова, без чугуевской авиабазы, без Днепропетровска с его электроэнергией, без двух третей фактически тех, кто сейчас воюет в ВСУ, потому что в ВСУ три четверти там составляют уроженцы Новороссии. Вот, без Новороссии Украина воевать не смогла бы вообще. У нее не было бы ни оружия, ни денег, ни людей для войны. ...Для того, чтобы выиграть эту войну, совершенно необязательно идти на Киев и даже, наверное, необязательно освобождать физически всю Новороссию – достаточно окружить группировку ВСУ на Донбассе и заставить ее сложить оружие. Для этого не надо даже до Одессы доходить – достаточно по Днепру пройтись вниз, через Харьков, Днепропетровск до Херсона, и все».

Нам необходимо срочно решать вопрос с «пятой колонной» в Украине: Гиркин даже четко указал локации, где кремлевские агенты работают максимально активно. Одесса, Мариуполь, Бердянск, Херсон, Николаев, Харьков, Чугуев, Днепр.

Чисто теоретически, в этих восьми точках уже завтра с утра спецслужбы должны были бы трясти с особой жестокостью всех потенциально причастных (не верю, что их имена и адреса неизвестны). Добывать доказательства, оперативно судить и сажать (обменный фонд всегда пригодится, хотя «обменная» риторика что-то совсем заглохла, а ведь наших бойцов в плену ещё хватает).

Иначе если не наступление и не «парад недореспублик», то масштабные диверсии мы там получим.

А вообще шизофренично как-то получается: «Новороссия» по ту сторону фронта воюет с «Новороссией» же по эту сторону (ведь «три четверти ВСУ из Новороссии»)...

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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