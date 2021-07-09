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    Росію охопили лісові пожежі (фото)

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    У регіоні почалася евакуація місцевих жителів - Росію охопили лісові пожежі (фото)
    У регіоні почалася евакуація місцевих жителів
    Фото з відкритих джерел

    Гасіння пожеж ускладнюють сильний вітер і суха спекотна погода

    У Челябінській області Росії велика лісова пожежа підібралася до селищ, погрожуючи житловим будинкам. Про це інформують російські ЗМІ.

    У регіоні почалася евакуація місцевих жителів. В одному з районів вже евакуювали дітей з літнього табору. Люди скаржаться, що через дим важко дихати.

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    Росію охопили лісові пожежі (фото)

    Відомо, що до гасіння вогню також залучили авіацію. Гасіння ускладнюють сильний вітер і суха спекотна погода. Боротися з вогнем допомагають і місцеві жителі.

    Нагадаємо, що великі лісові пожежі вирують в Челябінській області з травня.

    Додамо, що траса «Колима» в російській Якутії через масштабні пожежі, які вирують на площі 100 тисяч гектарів, стала схожа на «портал до пекла».

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    Теги: пожежа Росія природа
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    Росію охопили лісові пожежі (фото)