У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами (фото, відео)

Коли водій мікроавтобуса помітив вогонь, він випустив пасажирів і сам вистрибнув з кабіни

Сьогодні у Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. Подія трапилася на проспекті Жуковського. Про це у вівторок, 29 червня, повідомляє пресслужба ДСНС.

Коли водій мікроавтобуса I-VAN помітив вогонь, він випустив пасажирів і сам вистрибнув з кабіни транспортного засобу.

Пожежу в мікроавтобусі ліквідували.

Місяць тому у Києві під час руху загорілась автівка, постраждав водій. Він отримав опіки і його госпіталізували.

Минулого тижня у столиці в маршрутки на ходу відвалилося колесо. Це вже не перший випадок, коли маршрутні автобуси виходять на рейс у несправному стані.