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    У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами (фото, відео)

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    Вогонь вдалося швидко загасити, ніхто не постраждав - У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами (фото, відео)
    Вогонь вдалося швидко загасити, ніхто не постраждав
    Фото: kh.dsns.gov.ua

    Коли водій мікроавтобуса помітив вогонь, він випустив пасажирів і сам вистрибнув з кабіни

    Сьогодні у Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. Подія трапилася на проспекті Жуковського. Про це у вівторок, 29 червня, повідомляє пресслужба ДСНС.

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    У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами (фото, відео)
    У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами (фото, відео)

    Коли водій мікроавтобуса I-VAN помітив вогонь, він випустив пасажирів і сам вистрибнув з кабіни транспортного засобу.

    Пожежу в мікроавтобусі ліквідували.

    Місяць тому у Києві під час руху загорілась автівка, постраждав водій. Він отримав опіки і його госпіталізували.

    Минулого тижня у столиці в маршрутки на ходу відвалилося колесо. Це вже не перший випадок, коли маршрутні автобуси виходять на рейс у несправному стані.

    Теги: Харків пожежа ДСНС транспорт
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    У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами (фото, відео)