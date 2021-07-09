У Росії священник піде під суд за вбивство собаки

Отцю Кузнєцову інкримінується жорстоке поводження з тваринами

У Мурманській області Росії піде під суд настоятель парафії Успенського храму в Апатитах о. Костянтин Кузнєцов. Його підозрюють у вбивстві собаки. Попереднє слухання призначене на 14 липня, передає «Інтерфакс».

Кузнєцову інкримінується жорстоке поводження з тваринами. Покарання за цією статтею варіюється від штрафу в 100 тис. рублів до позбавлення волі на п'ять років.

8 квітня на гірськолижному схилі гори Кукісвумчорр в Кіровську (Апатити і Кіровськ розташовані по сусідству і утворюють одну агломерацію) під час тренування дітей була застрелена собака по кличці Фрося, яка багато часу проводила на схилі. Вона була місцевою улюбленицею і навіть навчилася кататися на бугелі. Свідки її вбивства вказали на настоятеля парафії Успенського храму о. Костянтина Кузнєцова, який, за їхніми словами, не злюбив собаку. Дані з камер відеоспостереження підтверджують цю версію.

Кузнєцов був звільнений і заборонений в священнослужінні.

Тим часом, у Дарницькому районі Києва, неподалік станції метро, виявили тіла чотирьох собак. Правоохоронці відправили тварин на розтин для проведення експертизи.

Дані про подію внесено до ЄРДР за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.