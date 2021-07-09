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    У Росії священник піде під суд за вбивство собаки

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    Собака по кличці Фрося була місцевою улюбленицею - У Росії священник піде під суд за вбивство собаки
    Собака по кличці Фрося була місцевою улюбленицею
    Фото: interfax-religion.ru

    Отцю Кузнєцову інкримінується жорстоке поводження з тваринами

    У Мурманській області Росії піде під суд настоятель парафії Успенського храму в Апатитах о. Костянтин Кузнєцов. Його підозрюють у вбивстві собаки. Попереднє слухання призначене на 14 липня, передає «Інтерфакс».

    Кузнєцову інкримінується жорстоке поводження з тваринами. Покарання за цією статтею варіюється від штрафу в 100 тис. рублів до позбавлення волі на п'ять років.

    8 квітня на гірськолижному схилі гори Кукісвумчорр в Кіровську (Апатити і Кіровськ розташовані по сусідству і утворюють одну агломерацію) під час тренування дітей була застрелена собака по кличці Фрося, яка багато часу проводила на схилі. Вона була місцевою улюбленицею і навіть навчилася кататися на бугелі. Свідки її вбивства вказали на настоятеля парафії Успенського храму о. Костянтина Кузнєцова, який, за їхніми словами, не злюбив собаку. Дані з камер відеоспостереження підтверджують цю версію.

    Кузнєцов був звільнений і заборонений в священнослужінні.

    Тим часом, у Дарницькому районі Києва, неподалік станції метро, виявили тіла чотирьох собак. Правоохоронці відправили тварин на розтин для проведення експертизи.

    Дані про подію внесено до ЄРДР за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

    Теги: Росія суд Російська православна церква в Україні арешт тварини
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    У Росії священник піде під суд за вбивство собаки