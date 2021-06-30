Пожежа в Одесі. Рятувальники не могли дістатися до квартири через автівки (фото)

Пожежникам довелося прокласти до місця загорання магістральну лінію

В Одесі рятувальники не могли дістатися до квартири, в якій сталася пожежа, через неправильно припарковані автомобілі. Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

Вчора, 29 червня, рятувальники втратили чимало часу, намагаючись дістатися до квартири, в якій сталася пожежа – заважали припарковані автомобілі. Пожежа сталася у квартирі на першому поверсі у будинку на вулиці Генерала Швигіна, 20.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 20:41. «Через неможливість під’їзду через щільно припарковані автомобілі, рятувальникам довелося прокласти до місця пожежі магістральну лінію (пожежні рукави)», – йдеться в повідомленні. Локалізували пожежу о 21:06, а ліквідували о 21:29. Вогонь охопив 40 квадратних метрів площі. Причина та збитки від пожежі встановлюються. Загиблих та постраждалих немає. Гасили пожежу 17 рятувальників. Залучалося п'ять одиниць техніки.

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