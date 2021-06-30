  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Пожежа в Одесі. Рятувальники не могли дістатися до квартири через автівки (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вогонь охопив 40 квадратних метрів площі - Пожежа в Одесі. Рятувальники не могли дістатися до квартири через автівки (фото)
    Вогонь охопив 40 квадратних метрів площі
    Фото: ДСНС Одещини

    Пожежникам довелося прокласти до місця загорання магістральну лінію

    В Одесі рятувальники не могли дістатися до квартири, в якій сталася пожежа, через неправильно припарковані автомобілі. Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

    Вчора, 29 червня, рятувальники втратили чимало часу, намагаючись дістатися до квартири, в якій сталася пожежа – заважали припарковані автомобілі. Пожежа сталася у квартирі на першому поверсі у будинку на вулиці Генерала Швигіна, 20.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Пожежа в Одесі. Рятувальники не могли дістатися до квартири через автівки (фото)
    Пожежа в Одесі. Рятувальники не могли дістатися до квартири через автівки (фото)

    Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 20:41. «Через неможливість під’їзду через щільно припарковані автомобілі, рятувальникам довелося прокласти до місця пожежі магістральну лінію (пожежні рукави)», – йдеться в повідомленні. Локалізували пожежу о 21:06, а ліквідували о 21:29. Вогонь охопив 40 квадратних метрів площі. Причина та збитки від пожежі встановлюються. Загиблих та постраждалих немає. Гасили пожежу 17 рятувальників. Залучалося п'ять одиниць техніки.

    Нагадаємо, у Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.

    Теги: пожежа ДСНС Одеса рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пожежа в Одесі. Рятувальники не могли дістатися до квартири через автівки (фото)