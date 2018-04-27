«Роскомнагляд» заблокував ІР-адреси Facebook, Twitter та «ВКонтакте»

«Роскомнагляд» почав блокувати Telegram 16 квітня

«Роскомнагляд» заблокував одну з чотирьох основних ІР-адрес сайту соцмережі «ВКонтакте». Окрім vk.com заблокованими виявились ІР-адреси Yandex, Liveinternet, Facebook та Twitter. Про це свідчать дані моніторингового сервісу Pastebin, який у режимі реального часу відслідковує заблоковані Роскомнаглядом ІР. У



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«Роскомнагляд» почав блокувати Telegram 16 квітня

«Роскомнагляд» заблокував одну з чотирьох основних ІР-адрес сайту соцмережі «ВКонтакте». Окрім vk.com заблокованими виявились ІР-адреси Yandex, Liveinternet, Facebook та Twitter.

Про це свідчать дані моніторингового сервісу Pastebin, який у режимі реального часу відслідковує заблоковані Роскомнаглядом ІР.

У соцмережах висунули версію, що «Роскомнагляд» міг заблокувати саме ті ІР-адреси, якими користувалася людина, що відкрила одночасно на своєму пристрої і месенджер Telegram.

Нагадаємо, «Роскомнагляд» почав блокувати Telegram 16 квітня. У відповідь месенджер став використовувати вбудовані методи обходу блокувань, завдяки чому у багатьох користувачів програма працює без використання анонімайзерів.

Для обходу обмежень Telegram скористався IP-адресами хостинг-провайдерів Amazon і Google. 16-17 квітня «Роскомнагляд» заблокував близько 17 мільйонів адрес цих хмарних сервісів, після чого користувачі ряду російських сайтів і сервісів, які також використовують ці сервіси, зіткнулися зі збоями в роботі.

Як відомо, 13 квітня Telegram у Росії внесли до реєстру заборонених сайтів.

Telegram має намір використовувати вбудовані методи обходу блокувань, які не вимагають додаткових дій від користувачів.

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