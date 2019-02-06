«Роснєфть» все ще мріє видобути рекордну кількість нафти



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На показник в 237 млн. тон «Роснєфть» зможе вийти, якщо угода ОПЕК+ не буде пролонгована

Російська державна нафтовидобувна компанія «Роснєфть» заявила, що планує в 2019 році збільшити темпи видобутку «чорного золота» на 3-4,5% до 237 млн. тон. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

В 2018 році найбільшій нафтовидобувній компанії РФ вдалося збільшити видобування на 2,1% до 230,2 млн. тон. Із 2015 року «Роснєфть» фактично не демонструвала темпів росту видобування, які із 2017 року прикривалися виконанням угод формату ОПЕК+ по зменшенню викачування нафти.

Проте на відповідні темпи росту видобування вдасться вийти, якщо угода про скорочення видобування припинить діяти в другій половині року. На сьогодні «Роснєфть» в день видобуває лише 4,612 млн. барелів нафти на добу, що нижче чим середній показник за 2018 рік.

Якщо угода ОПЕК+ буде діяти і далі, то «Роснєфть» може попросити в уряду РФ пільг. Так в 2018 році були отримані пільги по сплаті податків на видобування корисних копалин для Самотлорського родовища. Після цього на ньому почалося додаткове активне буріння, що дало можливість зменшити темпи падіння видобування нафти на ньому до 1,1% на рік. Тепер «Роснєфть» може попросити про такі ж пільги для Приобського родовища. Окрім того компанія планує запустити роботу на 4 нових родовищах, а також газовий проект «Роспан». Останній дасть можливість наростити видобування компанією «Роснєфть» газу до 21 млрд. кубічних метрів на рік.