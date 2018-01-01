РосЗМІ: екс-партнера Тарути звинувачують у розкраданні 1 млрд рублів

За версією слідства, Мкртчан більше 1 млрд рублів вивів на офшор, витративши згодом гроші на свої проекти

Колишнього бізнес-партнера нардепа Сергія Тарути та генерального директора корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» та Олега Мкртчана заарештували в Москві на два місяці у справі про розкрадання понад 1 млрд руб. з кредиту. Про це повідомляє російське видання «Комерсант», посилаючись на близькі до розслідування



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Гендиректора «ІСД» Олега Мкртчана арештували в Москві на два місяці

За версією слідства, Мкртчан більше 1 млрд рублів вивів на офшор, витративши згодом гроші на свої проекти

Колишнього бізнес-партнера нардепа Сергія Тарути та генерального директора корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» та Олега Мкртчана заарештували в Москві на два місяці у справі про розкрадання понад 1 млрд руб. з кредиту.

Про це повідомляє російське видання «Комерсант», посилаючись на близькі до розслідування джерела.

За версією слідства, Мкртчан залучив кілька кредитів «Внєшекономбанку» для розвитку підприємств «Індустріальної Спілки Донбасу». Проте частину грошей, більше 1 млрд рублів, вивів на офшор, витративши згодом на свої проекти.

«Сам пан Мкртчан заявляє про свою невинуватість, стверджуючи, що офшор… йому не належить», – йдеться в повідомленні.

Адвокати бізнесмена попросили суддю відкласти засідання на 72 години, щоб дати їм час на збір документів, проте в перенесенні слухань їм було відмовлено.

За словами слідчого, Мкртчану інкримінують вчинення тяжкого злочину (шахрайство в особливо великому розмірі), за який передбачено до 10 років ув'язнення.

Слідчий також підкреслив, що, залишившись на волі, бізнесмен може сховатися за кордоном, в тому числі в Україні, де має активи.

Мкртчан відповів, що після подій 2014 року відмовився від українського громадянства та отримав російське.

Нагадаємо, 7 лютого стало відомо, що у Москві затримали співвласника та генерального директора корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» Олега Мкртчана.