У Росії затримали гендиректора корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу»
- Сьогодні, 19:10
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Затримання пов'язано із розтратою коштів російських державних банків
У Москві затримали співвласника та генерального директора корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» (ІСД) Олега Мкртчана. Про це виданню «Громадське» повідомило джерело в українських промислових колах.
Інформацію також підтвердили у прес-службі Сергія Тарути — екс-бізнес-партнера Олега Мкртчана. Зазначається, що затримання пов'язано із розтратою коштів російських державних банків, які виділяли на розвиток корпорації ІСД та інших бізнесів Олега Мкртчана.
При цьому в прес-службі Тарути наголосили, що він уже декілька років не є бізнес-партнером Мкртчана. А з 2014 року його частка в корпорації ІСД взагалі арештована за рішенням російського суду.
Як відомо, корпорація ІСД (Індустріальний Союз Донбасу) — це українська металургійна бізнес-група. Володіє металургійними підприємствами в Україні, Польщі та Угорщині.
Найбільший актив групи — Алчевський металургійний комбінат, наразі знаходиться на неконтрольованій урядом України території Луганської області.