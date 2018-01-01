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    Економіка та фінанси

    У Росії затримали гендиректора корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу»

    Затримання пов'язано із розтратою коштів російських державних банків
    У Москві затримали співвласника та генерального директора корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» (ІСД) Олега Мкртчана. Про це виданню «Громадське» повідомило джерело в українських промислових колах. Інформацію також підтвердили у прес-службі Сергія Тарути — екс-бізнес-партнера Олега Мкртчана.
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    Затримання пов'язано із розтратою коштів російських державних банків

    У Москві затримали співвласника та генерального директора корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» (ІСД) Олега Мкртчана. Про це виданню «Громадське» повідомило джерело в українських промислових колах.

    Інформацію також підтвердили у прес-службі Сергія Тарути — екс-бізнес-партнера Олега Мкртчана. Зазначається, що затримання пов'язано із розтратою коштів російських державних банків, які виділяли на розвиток корпорації ІСД та інших бізнесів Олега Мкртчана.

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    При цьому в прес-службі Тарути наголосили, що він уже декілька років не є бізнес-партнером Мкртчана. А з 2014 року його частка в корпорації ІСД взагалі арештована за рішенням російського суду.

    Як відомо, корпорація ІСД (Індустріальний Союз Донбасу) — це українська металургійна бізнес-група. Володіє металургійними підприємствами в Україні, Польщі та Угорщині.

    Найбільший актив групи — Алчевський металургійний комбінат, наразі знаходиться на неконтрольованій урядом України території Луганської області.

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