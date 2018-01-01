У Росії затримали гендиректора корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу»

Затримання пов'язано із розтратою коштів російських державних банків

У Москві затримали співвласника та генерального директора корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» (ІСД) Олега Мкртчана. Про це виданню «Громадське» повідомило джерело в українських промислових колах. Інформацію також підтвердили у прес-службі Сергія Тарути — екс-бізнес-партнера Олега Мкртчана.



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Затримання пов'язано із розтратою коштів російських державних банків

У Москві затримали співвласника та генерального директора корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» (ІСД) Олега Мкртчана. Про це виданню «Громадське» повідомило джерело в українських промислових колах.

Інформацію також підтвердили у прес-службі Сергія Тарути — екс-бізнес-партнера Олега Мкртчана. Зазначається, що затримання пов'язано із розтратою коштів російських державних банків, які виділяли на розвиток корпорації ІСД та інших бізнесів Олега Мкртчана.

При цьому в прес-службі Тарути наголосили, що він уже декілька років не є бізнес-партнером Мкртчана. А з 2014 року його частка в корпорації ІСД взагалі арештована за рішенням російського суду.

Як відомо, корпорація ІСД (Індустріальний Союз Донбасу) — це українська металургійна бізнес-група. Володіє металургійними підприємствами в Україні, Польщі та Угорщині.

Найбільший актив групи — Алчевський металургійний комбінат, наразі знаходиться на неконтрольованій урядом України території Луганської області.