Розкол у «Народному фронті»? 10 депутатів не підтримали вихід з коаліції (Список) документ



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Лише 70 «фронтовиків» відкликали свої підписи з-під угоди про парламентську коаліцію, щоб запобігти позачерговим виборам

Десять членів фракції партії «Народний фронт» у парламенті не відкликали своїх підписів з угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна». Про її розпад на основі цього рішення 17 травня оголосив спікер Андрій Парубій.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний список «фронтовиків», наданий апаратом Верховної Ради на інформаційний запит. Так, з коаліції не вийшли: заступник голови фракції Юрій Береза, депутати Ігор Гузь, Анатолій Дирів, Наталія Кацер-Бучковська, Костянтин Матейченко, Максим Поляков, Олександр Романовський, Юрій Савчук, Павло Унгурян, Сергій Фаєрмарк.

В апараті Верховної Ради зауважили, що на пленарному засіданні 17 травня до заяви про вихід із коаліції був долучений лише список 70 народних депутатів з «Народного фронту» (загалом, до складу цієї фракції входить 80 обранців «Главком»). Будь-яких даних щодо персонального складу коаліції «Європейська Україна» на момент її припинення повноважень (17 травня) не надавалося.

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«Апарат Верховної Ради і його структурні підрозділи не наділені повноваженнями щодо обліку складу депутатського корпусу за його коаліційною приналежністю після внесених змін до Регламенту Верховної Ради у 2010 році», - сказано у відповіді на запит.

«Я вважаю, що нема сенсу опиратися виборам і всі ці рухи – зайві, – пояснив свою позицію нардеп Ігор Гузь. – Суспільство погоджується з тим, що парламент треба перезавантажити, і різниця в три місяці між достроковими та черговими виборами – несуттєва. Тому подібні апелювання до Конституції, як на мене, – шлях в нікуди. І більшість з тих, хто не відкликав підписи, мабуть, думають, як я».

Нагадаємо, що з лютого 2018 року на розгляді в Окружному адміністративному суді Києва знаходиться справа за позовом нардепа Андрія Деркача, який просив суд визнати протиправною роботу координаторів коаліції, бо вони не запропонували прем’єру-міністру кандидатури міністра охорони здоров’я.

У рамках розгляду цієї справи суд двічі (28 лютого і 5 квітня) задовольняв клопотання нардепа Деркача і постановив витребувати у Верховної Ради України, апарату парламенту, відомості з зазначенням прізвищ, імен, по-батькові народних депутатів, які входять до складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, яка діє на підставі угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна».

Однак апарат Верховної Ради відмовився надати поіменний список коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна» на вимогу суду від 28 лютого.

Як повідомляв «Главком», вранці 17 травня голова фракції «Народного фронту» Максим Бурбак офіційно оголосив про вихід з коаліції.

«Ми заявляємо про вихід з діючої коаліції, припинення її діяльності з 17 травня і про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним», - сказав він з трибуни Верховної Ради.

21 травня президент Володимир Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%. Після цього глава держави видав указ про розпуск парламенту.

24 травня в Україні розпочався виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня.

Водночас 62 депутати «Народного фронту» оскаржили в Конституційному Суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

Крім цього, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду отримав три позовні заяви про визнання протизаконними дії президента Володимира Зеленського щодо підпису Указу від 21 травня 2019 року № 303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» в частині призначення позачергових виборів до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року.