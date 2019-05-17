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    Суспільство

    Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції в Раді

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    Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції в Раді

    Парубій закликав парламент розпочати консультації з формування нової коаліції

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції «Європейська Україна» з 17 травня і закликав народних депутатів розпочати консультації з формування нової.

    Про це він заявив під час засідання парламенту у п'ятницю, повідомляє «Укрінформ».

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    Парубій підкреслив, що протягом одного місяця у Раді має бути сформована нова коаліція.

    «Сумна новина. З огляду на заяву голови депутатської фракції «Народний фронт» про вихід з фракції коаліції… повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій «Європейська Україна» у Верховній раді восьмого скликання припинила свою діяльність… Відповідно до положень Конституції України, протягом одного місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній раді має бути сформована нова коаліція», - заявив голова парламенту.

    «Закликаю представників усіх фракцій та груп розпочати консультації з приводу формування нової коаліції. Давайте визнаємо, це була хороша коаліція», - зазначив спікер Ради.

    Нагадаємо, «Народний фронт» вийшов з коаліції. Напередодні декілька джерел в керівництві фракції заявляли «Главкому», що фракція «Народного фронту» може вийти з коаліції у п’ятницю.

    Вранці 17 травня голова фракції «Народного фронту» Максим Бурбак офіційно оголосив про вихід з коаліції. «Ми заявляємо про вихід з діючої коаліції, припинення її діяльності з 17 травня і про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним», - сказав він з трибуни Верховної Ради.

    Після виходу «Народного фронту» з коаліції парламент матиме один місяць, щоб сформувати нову більшість.

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    коаліція Андрій Парубій Верховна Рада Народний фронт Україна
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