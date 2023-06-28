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Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Мар'яна та Михайло Головко
фото з відкритих джерел

Напередодні місцевий паблік «Бігус Тернопільській» поширив фейкову заяву дружини голови облради про те, що вона розлучається...

Депутатка Тернопільської міської ради Мар'яна Головко не збирається розлучатися зі своїм чоловіком Михайлом Головком – головою Тернопільської обласної ради. Про це вона зазначила у коментарі «Главкому».

Нагадаємо, напередодні спільнота «Бігус Тернопільській» опублікувала пост, у якому містилася фейкова заява дружини Головка, яка нібито оголосила про розлучення зі своїм чоловіком після корупційного скандалу та затримання чиновника. Цю інформацію помилково поширив «Главком». Редакція спростовує опубліковану інформацію та перепрошує Мар’яну Головко та її родину. 

Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення» фото 1

Мар'яна Головко наголошує, що не поширювала інформацію про своє нібито розлучення з Михайлом Головком у жодній із соціальних мереж та не робила подібних заяв у публічному просторі. Шлюб родини Головко триває майже 16 років, вони виховують чотирьох синів. Попри сімейні справи, дружина голови Тернопільської облради Мар'яна Головко активно займається громадською діяльністю. 

Нагадаємо, 26 червня Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони начебто вимагали 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Правоохоронці наполягають, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії.

Повідомляється, що після передачі «третього траншу» у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому».

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Теги: скандал Тернопіль

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