Ділянку розведення у Станиці Луганській відвідав глава МЗС Фінляндії (фото)



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Делегація Фінляндії оглянула проведення ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого мосту Фото: пресцентр штабу ООС

Глава МЗС Фінляндії позитивно оцінив роботу української сторони на контрольному пункті в’їзду-виїзду у Станиці Луганській

Фінляндська делегація на чолі з міністром закордонних справ Фінляндської Республіки Пекка Хаавісто відвідала ділянку розведення №1 у Станиці Луганській. Від української сторони делегацію очолив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об’єднаних сил.

«Метою візиту була демонстрація підтримки України, отримання актуальної інформації щодо розвитку безпекової ситуації та дій російських окупаційних військ», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представники делегації висловили стурбованість щодо конфлікту, який триває на сході України та продовжує негативно позначатись на житті та добробуті цивільного населення, яке проживає поблизу лінії зіткнення.

Міністр закордонних справ Фінляндської Республіки позитивно відзначив роботу української сторони на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) у Станиці Луганській, а саме проведення ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого мосту та запровадження безкоштовного громадського транспорту для цивільних осіб з обмеженою мобільністю.

Як повідомляв «Главком», 1 листопада у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

Нагадаємо, відведення сил і засобів в Золотому почалося 29 жовтня, незважаючи на заяви про обстріл.

У штабі операції Об’єднаних сил заявляли, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».