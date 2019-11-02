Арахамія: комітет з нацбезпеки проведе виїзне засідання в Золотому



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Голова фракції «Слуга народу» та член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія

Арахамія запевнив, що у Золоте «беруть весь комітет»

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у вівторок, 5 листопада, проведе виїзне засідання у Золотому Луганської області.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» та член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«У нас у вівторок (5 листопада, - ред.) засідання нашого комітету в Золотому. Ми беремо весь комітет з національної безпеки і оборони», - заявив Арахамія.

Як повідомляв «Главком», 1 листопада у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

Нагадаємо, відведення сил і засобів в Золотому почалося 29 жовтня, незважаючи на заяви про обстріл.

У штабі операції Об’єднаних сил заявляли, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

1 листопада розведення сил у Петрівському відклали через обстріли.

