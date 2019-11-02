  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Арахамія: комітет з нацбезпеки проведе виїзне засідання в Золотому

    • Розсилка
    Голова фракції &laquo;Слуга народу&raquo; та член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія - Арахамія: комітет з нацбезпеки проведе виїзне засідання в Золотому
    Голова фракції «Слуга народу» та член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія

    Арахамія запевнив, що у Золоте «беруть весь комітет»

    Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у вівторок, 5 листопада, проведе виїзне засідання у Золотому Луганської області.

    Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» та член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

    «У нас у вівторок (5 листопада, - ред.) засідання нашого комітету в Золотому. Ми беремо весь комітет з національної безпеки і оборони», - заявив Арахамія.

    Як повідомляв «Главком», 1 листопада у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

    Нагадаємо, відведення сил і засобів в Золотому почалося 29 жовтня, незважаючи на заяви про обстріл.

    У штабі операції Об’єднаних сил заявляли, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

    В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

    1 листопада розведення сил у Петрівському відклали через обстріли.

    Також читайте: 
    Донбас Верховна Рада Луганщина депутат політика розведення військ на Донбасі партія Слуга народу Давид Арахамія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ