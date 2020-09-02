Розмінування та розведення військ: підсумки засідання контактної групи



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На засіданні Тристоронньої контактної групи погоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування на Донбасі

Тристороння контактна група повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність

У середу, 2 вересня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що Тристороння контактна група (ТКГ) повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому.

«Були погоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. Двадцята ділянка поблизу Золотого розміновуватиметься в межах проведення робіт з відкриття додаткового КПВВ у цьому районі, яке попередньо заплановано на листопад», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в ТКГ були принципово погоджені чотири наступні ділянки розведення сил і засобів; поставлено завдання безпековій групі розробити детальний план та фіналізувати проект доповнення до рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів від 21 вересня 2016 року.

Також зазначається, що у межах робочої групи з гуманітарних питань українська сторона виконала всі необхідні процедури, надавши ОБСЄ інформацію про утримуваних осіб, яких запитує інша сторона в рамках взаємного звільнення.

«Україна вже понад місяць очікує на інформацію про стан та місцеперебування запитуваних осіб, утримуваних на тимчасово окупованих територіях», – додали у Офісі президента.

Координатор від ОБСЄ Тоні Фріш заявив про неприпустимість пов'язування процесу звільнення утримуваних осіб зі сторонніми питаннями. Він закликав усіх учасників завершити процес обміну списками на взаємне звільнення утримуваних осіб та зняв з розгляду інші питання через блокування переговорного процесу з політичних мотивів.

Денис Казанський, представник окремих районів Луганської та Донецької областей України у складі української делегації, також повідомив, що РФ шантажує Україну обміном полонених.

«Російська сторона взагалі відмовляється що-небудь обговорювати до тих пір, поки український парламент не скасує свою постанову про проведення чергових місцевих виборів», – заявив Казанський.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 16 вересня.

Нагадаємо, у серпні контактна група погодила чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі.

Також президент України Володимир Зеленський сподівається, що друга (після паризької 9 грудня 2019 року – ред.) зустріч лідерів у «нормандському форматі» може привести до закінчення війни на Донбасі.