Після наступної «нормандської зустрічі» є високий шанс закінчення війни, – президент



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Зеленський: За результатами наступної «Нормандської зустрічі» є високий шанс закінчення війни

Зеленський наголосив, що існує альтернативний план Мінських угод

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що друга (після паризької 9 грудня 2019 року – ред.) зустріч лідерів у «нормандському форматі» може привести до закінчення війни на Донбасі.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Euronews.

«Думаю, за результатами другої «нормандської зустрічі» є високий шанс закінчення війни», – сказав Зеленський.

Говорячи про імплементацію рішень попередньої зустрічі лідерів у «нормандському форматі» в Парижі 9 грудня 2019 року, президент зазначив, що «все просувається, але не так швидко, як я очікував».

«Але зараз перемир'я. Буде зустріч в «нормандському форматі». По–третє, був обмін полоненими. Ми домовилися про лінії розмежування в 20 точках розмінування. Це дуже важливо. Скільки ще часу знадобиться? – Я не знаю», – заявив Зеленський.

Також президент України наголосив, що існує альтернативний план Мінських угод.

«Але не існує реально дієвого плану, який підтримали б усі чотири країни «нормандської четвірки». З іншого боку, є ще час. Тому я хочу просуватися вперед. І якщо це не спрацює, тоді ми будемо думати про інші варіанти», – зазначив Володимир Зеленський.

Напередодні також стало відомо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак братиме участь у зустрічі політичних радників лідерів Нормандської четвірки. Повідомлялося, що Єрмак вже готувався до поїздки в Париж.

Раніше голова МЗС Німеччини назвав умови зустрічі міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Міністр закордонних справ Німеччини додав, якщо сторонам вдасться реалізувати минулі домовленості, тоді буде можливість обговорити ті політичні питання, серед яких формула Штайнмайера, проведення виборів на Донбасі і яким чином пройде передача повноважень на кордоні.

Минулого тижня народна депутатка фракція «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулась до президента Володимира Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання Трьохсторонньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, що запланована на 28 серпня. Зазначимо, що в розпорядження «Главкома» опинився проєкт заключного документу, який вимагають ухвалити за підсумками цієї зустрічі росіяни.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн у нормандському форматі (лідерів Росії, України, Франції, Німеччини). Зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів пройшла вперше після трирічної перерви.

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