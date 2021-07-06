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    Сайт Офісу президента перестав працювати

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    В Офісі президента не можуть сказати, чи пов'язана ця проблема з хакерською атакою - Сайт Офісу президента перестав працювати
    В Офісі президента не можуть сказати, чи пов'язана ця проблема з хакерською атакою
    Фото з відкритих джерел

    У Департаменті кіберполіції повідомили, що інформації про атаки на сайт Офісу президента до них не надходило

    Сьогодні ввечері раптом перестав працювати сайт Офісу президента. На Банковій несправність пов'язують з технічною проблемою. Про це журналістам розповів співрозмовник в Офісі президента.

    При спробі завантажити сайт Офісу президента браузер видає повідомлення: «Немає зв’язку із сайтом».

    Наразі в Офісі президента не можуть сказати, чи пов'язана ця проблема з хакерською атакою. Зараз спеціалісти розбираються з цією несправністю.

    Сторінка Офісу президента зараз
    Сторінка Офісу президента зараз

    У Департаменті кіберполіції також повідомили РБК-Україна, що інформації про атаки на сайт Офісу президента до них не надходило.

    «Можливо, йдуть планові технічні роботи», – додали у відомстві.

    До слова, напередодні експерти назвали мобільні додатки, які крадуть пароль до Facebook.

    Теги: інтернет технології Офіс президента
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    Сайт Офісу президента перестав працювати