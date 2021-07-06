Сайт Офісу президента перестав працювати

В Офісі президента не можуть сказати, чи пов'язана ця проблема з хакерською атакою

У Департаменті кіберполіції повідомили, що інформації про атаки на сайт Офісу президента до них не надходило

Сьогодні ввечері раптом перестав працювати сайт Офісу президента. На Банковій несправність пов'язують з технічною проблемою. Про це журналістам розповів співрозмовник в Офісі президента.

При спробі завантажити сайт Офісу президента браузер видає повідомлення: «Немає зв’язку із сайтом».

Наразі в Офісі президента не можуть сказати, чи пов'язана ця проблема з хакерською атакою. Зараз спеціалісти розбираються з цією несправністю.

Сторінка Офісу президента зараз

У Департаменті кіберполіції також повідомили РБК-Україна, що інформації про атаки на сайт Офісу президента до них не надходило.

«Можливо, йдуть планові технічні роботи», – додали у відомстві.

До слова, напередодні експерти назвали мобільні додатки, які крадуть пароль до Facebook.