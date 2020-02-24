Розслідування катастрофи МАУ: у Канаді наполягають на збільшенні тиску на Іран



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8 січня іранські військові збили український літак у небі над Тегераном

Україна повинна отримати «чорні скриньки» збитого лайнера, заявив член Палати громад Канади

Міжнародна спільнота має збільшити тиск на Іран з метою забезпечення повного та прозорого розслідування авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном та передачі Україні «чорних скриньок» збитого українського лайнера.

Про це в коментарі «Укрінформу» заявив член Палати громад Канади від Консервативної партії Керрі Діотт.

«Вони (іранська сторона – ред.) не повністю співпрацюють. Вони повинні співпрацювати. Думаю, що міжнародна спільнота повинна збільшити тиск та продовжувати збільшувати тиск на них. Робити, все що потрібно для цього. Ви (Україна – ред.) повинні отримати «чорні скриньки», нам потрібен їх незалежний огляд», - заявив він.

Канадський депутат повідомив, що в окрузі, який він представляє в Палаті громад Канади, проживає багато вихідців з України. Також в збитому літаку МАУ летіли 13 жителів Едмонта.

«Це було просто шокуюче. Ми потребуємо повного та прозорого розслідування катастрофи. Лише так ми зможемо відповісти на деякі питання, які все ще залишаються без відповіді», - заявив він.

Діотт наголосив також на важливості того, щоб покарання понесли винуватці збиття малайзійського лайнера у небі над окупованим Донбасом влітку 2014 року.

«Ми виступаємо за притягнення винних до відповідальності. Це дуже важливо», - сказав він.

Нагадаємо, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак «Міжнародних авіаліній України» рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Нагадаємо, канадські юристи хочуть домогтися від Ірану компенсації щонайменше $1,1 млрд через збиття українського літака МАУ. У позові факт збиття українського літака названо «навмисним терористичним актом».

Україна, Канада, Афганістан, Швеція та Об’єднане Королівство – держави, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі «МАУ», звернулися до офіційного Тегерану з вимогою передати бортові самописці.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що чорні скриньки літака «МАУ» поки не можуть розшифрувати, але передавати їх іншим країнам ніхто не збирається.