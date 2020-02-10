Україна хоче отримати від Ірану записи розмов диспетчерів у день катастрофи літака МАУ



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Раніше ЗМІ оприлюднили запис розмови між диспетчером аеропорту Тегерана і другим пілотом літака іранської компанії «Aseman Airlines»

Україна хоче отримати від Ірану аудіозаписи і стенограми переговорів між диспетчерами і екіпажами літаків за 8 січня, коли в Ірані збили український літак.

Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили в Офісі генерального прокурора.

«На даний час органом досудового розслідування (Головне слідче управління Служби безпеки України – ред.) і Офісом генерального прокурора України, відповідно до вимог чинного законодавства, вживаються заходи щодо отримання аудіозаписів переговорів (а також стенограми вказаних розмов) між диспетчерами аеропортів Імама Хомейні та Мехрабад з екіпажем літака Боїнг-737 рейсу PS 0752 та інших аудіозаписів переговорів між диспетчерами й екіпажами літаків за 8 січня 2020 року», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, увечері 2 лютого програма «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1» оприлюднила запис розмови між диспетчером аеропорту Тегерана і другим пілотом літака іранської компанії «Aseman Airlines» зранку 8 січня. Того дня Іран збив літак «Міжнародних авіаліній України», який повертався до Києва. На записах пілот розповідає, що бачить у небі світло від ракети, а потім вибух.

Говорячи про записи, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю «ТСН» заявив: «Іранська сторона знала від самого початку, що наш літак збила ракета, це їм було відомо вже на момент збиття».

В Ірані засудили публікацію записів і заявили, шо це була частина конфіденційного звіту. Посадовець Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаїфар сказав, що «ця дія українців змушує нас більше не ділитися з ними свідченнями».

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на 25 січня перебуває у в’язниці.

Нещодавно президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня повідомлялося, що Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок.

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