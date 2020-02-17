Море квітів та сльози: у «Борисполі» закладають сквер пам’яті жертв авіакатастрофи в Ірані (відео)



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На захід прийшли рідні та друзі загиблих в авіакатастрофі в Тегерані Фото: скріншот відео

Сьогодні 40 днів від загибелі рейсу PS752

Сьогодні, 17 лютого, минає 40 днів із моменту трагічної загибелі пасажирів та екіпажу рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

У цю сумну дату авіакомпанія МАУ спільно з Міжнародним аеропортом «Бориспіль» закладають сквер пам’яті жертв авіакатастрофи в небі Ірану. На місці майбутнього скверу з меморіалом буде встановлено пам'ятний камінь, повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

На захід запрошені родини та близькі загиблих українців, посли і представники дипломатичних місій Канади, Ірану, Швеції, Німеччини, Великої Британії та Афганістану – країн, що також втратили громадян, – а також співробітники аеропорту «Бориспіль», представники державних органів і громадських організацій України.

Люди несуть квіти до пам’ятного каменя.

Нагадаємо, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак «Міжнародних авіаліній України» рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Нагадаємо, канадські юристи хочуть домогтися від Ірану компенсації щонайменше $1,1 млрд через збиття українського літака МАУ. У позові факт збиття українського літака названо «навмисним терористичним актом».

Україна, Канада, Афганістан, Швеція та Об’єднане Королівство – держави, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі «МАУ», звернулися до офіційного Тегерану з вимогою передати бортові самописці.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що чорні скриньки літака «МАУ» поки не можуть розшифрувати, але передавати їх іншим країнам ніхто не збирається.

15 лютого секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відправився з робочим візитом до Ірану для обговорення «проблемних питань» розслідування катастрофи літака МАУ.